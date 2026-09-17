Полицейска снимка шокира с прилика с Дженифър Лопес

Ж ена от Минесота се превърна в интернет сензация заради полицейската си снимка след арест за кражба, която има поразителна прилика със световната музикална звезда Дженифър Лопес.

35-годишната Сайрена Ан Куаст е била арестувана на 30 август, след като е била обвинена в кражбата на два двойни пакета с батерии за електроинструменти на стойност около 580 долара от магазин в Монтичело, според съдебната жалба, цитирана от The Watch MN.

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Според информациите служител на магазина е разпознал родената в Сейнт Клауд жена от извършена кражба два дни по-рано и е повикал полицията.

Куаст е признала за задигането на батериите и е била обвинена в леко престъпление за кражба, показват онлайн данните за ареста.

Но не извършената кражба е това, което се обсъжда в мрежата.

Cyrena Anne Quast, 35, from St Cloud, got booked in Wright County for two packs of power-tool batteries worth about $580. A clerk in Monticello said she had seen her two days earlier. Police say she admitted it. Gross misdemeanor theft. She walked out the next day.



The internet… pic.twitter.com/ePEM9jtyjv — ChaosLensX (@ChaosLensX) September 17, 2026

Поразителната прилика на Куаст с 57-годишната международна суперзвезда на снимката, направена от шерифската служба на окръг Райт, привлече огромно внимание онлайн.

„За момент си помислих, че това е Джей Ло, хаха“, пошегува се един потребител, докато друг добави: „Има бъг в матрицата“.

Други потребители използваха текста на емблематичния хит на Лопес от 2002 г. „Jenny from the Block“ в секциите за коментари, където се разпространява кадърът на нейната двойничка.

A Minnesota woman's mugshot is going viral because people say she's a dead ringer for Jennifer Lopez.https://t.co/lf0cCxBFJG — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 17, 2026

„В затвора е известна като Джени от блок D!“, написа един, а друг се подигра:

„Джени твърде много е обикаляла квартала“.

„Тя определено все още е Джени от квартала“, шегува се друг.

„Дженифър, ако не дойдеш да си прибереш сестрата точно сега и да направите ДНК тест... Направи го заради нас, това е твоята сестра, момиче!“, пошегува се друг потребител.

Куаст е била освободена в деня след ареста си на 30 август, съобщава Daily Mail.

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Онлайн досието ѝ показва, че арестът миналия месец не е първият ѝ сблъсък със закона.

Двойничката на Джей Ло и преди е била арестувана за поредица от нарушения, включително притежание на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, бягство от полицията и предоставяне на фалшива самоличност, в допълнение към няколко пътни нарушения.