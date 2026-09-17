Свят

Полицейска снимка шокира с прилика с Дженифър Лопес

35-годишната Сайрена от Минесота бе арестувана за задигане на батерии за електроинструменти, но полицейската ѝ снимка се превърна в световна сензация. Потребителите в мрежата са изумени от поразителната ѝ прилика с Дженифър Лопес

17 септември 2026, 14:55
Полицейска снимка шокира с прилика с Дженифър Лопес
Дженифър Лопес   
Източник: Getty Images

Ж ена от Минесота се превърна в интернет сензация заради полицейската си снимка след арест за кражба, която има поразителна прилика със световната музикална звезда Дженифър Лопес.

35-годишната Сайрена Ан Куаст е била арестувана на 30 август, след като е била обвинена в кражбата на два двойни пакета с батерии за електроинструменти на стойност около 580 долара от магазин в Монтичело, според съдебната жалба, цитирана от The Watch MN.

Истината за „сексапилните крадци“ от Лувъра, кои са истинските заподозрени в обира

Според информациите служител на магазина е разпознал родената в Сейнт Клауд жена от извършена кражба два дни по-рано и е повикал полицията.

Куаст е признала за задигането на батериите и е била обвинена в леко престъпление за кражба, показват онлайн данните за ареста.

Но не извършената кражба е това, което се обсъжда в мрежата.

Поразителната прилика на Куаст с 57-годишната международна суперзвезда на снимката, направена от шерифската служба на окръг Райт, привлече огромно внимание онлайн.

„За момент си помислих, че това е Джей Ло, хаха“, пошегува се един потребител, докато друг добави: „Има бъг в матрицата“.

Други потребители използваха текста на емблематичния хит на Лопес от 2002 г. „Jenny from the Block“ в секциите за коментари, където се разпространява кадърът на нейната двойничка.

„В затвора е известна като Джени от блок D!“, написа един, а друг се подигра:

„Джени твърде много е обикаляла квартала“.

„Тя определено все още е Джени от квартала“, шегува се друг.

„Дженифър, ако не дойдеш да си прибереш сестрата точно сега и да направите ДНК тест... Направи го заради нас, това е твоята сестра, момиче!“, пошегува се друг потребител.

Куаст е била освободена в деня след ареста си на 30 август, съобщава Daily Mail.

„Най-секси престъпникът“: Фенки блокираха достъпа на семейството ми в затвора

Онлайн досието ѝ показва, че арестът миналия месец не е първият ѝ сблъсък със закона.

Двойничката на Джей Ло и преди е била арестувана за поредица от нарушения, включително притежание на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, бягство от полицията и предоставяне на фалшива самоличност, в допълнение към няколко пътни нарушения.

Източник: NYP    
Дженифър Лопес Двойничка Кражба Арест Минесота Сайрена Ан Куаст Полицейска снимка Интернет сензация Вирална снимка Джени от квартала
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
НАП ще проверява милионерските заплати: 40 души с над 9,6 млн. лв. доход за година

НАП ще проверява милионерските заплати: 40 души с над 9,6 млн. лв. доход за година

Мания за милиони: Защо една карта Pokémon вече струва колкото луксозен имот

Мания за милиони: Защо една карта Pokémon вече струва колкото луксозен имот

Случаят „Петрохан“: Разказът на бившия собственик на хижата Бай Фидос за продажбата и новите обитатели

Случаят „Петрохан“: Разказът на бившия собственик на хижата Бай Фидос за продажбата и новите обитатели

Украински пилот: F-16 стават „безполезни инструменти“

Украински пилот: F-16 стават „безполезни инструменти“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Бергамот вместо бензин: Mercedes пуска парфюм за жени

Бергамот вместо бензин: Mercedes пуска парфюм за жени

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 1 ден
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 1 ден
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 1 ден
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България и Гърция правят общ винен маршрут

България и Гърция правят общ винен маршрут

Любопитно Преди 58 минути

Инициативата „Културният път на виното“ ще обхване Северна Гърция и Южна България

Двама участници се отправят към Блатото в “Игри на волята” тази вечер

Двама участници се отправят към Блатото в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Напрегната капитанска битка ще спаси един от номинираните

Шведският премиер подаде оставка

Шведският премиер подаде оставка

Свят Преди 1 час

Четирите партии в опозиционния блок, воден от социалдемократите на Магдалена Андершон, имат преднина от три места

Musicology Live в кадри: Изложба превръща градинката „Кристал“ в галерия под открито небе

Musicology Live в кадри: Изложба превръща градинката „Кристал“ в галерия под открито небе

Любопитно Преди 1 час

За празника на столицата и рождения ден на Радио София, емблематичната поредица Musicology Live на Мартен Роберто излиза на открито в градинката „Кристал“. Кадри на Радослав Делийчев улавят магията на концертите на живо в БНР от 17 до 30 септември

До 140 млн. евро за компенсации за ток на бизнеса до юни 2027 г.

До 140 млн. евро за компенсации за ток на бизнеса до юни 2027 г.

Парите ни Преди 1 час

Помощта може да покрие до 80% от разликата над базова цена от 122,71 евро за мегаватчас

Омбудсманът сезира министъра на енергетикатa за „Топлофикация София“

Омбудсманът сезира министъра на енергетикатa за „Топлофикация София“

България Преди 2 часа

Омбудсманът подчертава, че продължителни аварийни прекъсвания има в части от кварталите на София

Младеж спаси майка си от побой насред Стара Загора

Младеж спаси майка си от побой насред Стара Загора

България Преди 2 часа

Нападателят е задържан за срок до 24 часа

Не откриха 311 „виртуални“ говеда край Момчилград

Не откриха 311 „виртуални“ говеда край Момчилград

България Преди 2 часа

Предстои неустановените животни да бъдат отразени във ВетИС като изгубени

Кога застрахователят може да откаже да плати и кога отказът може да се оспори

Кога застрахователят може да откаже да плати и кога отказът може да се оспори

Парите ни Преди 2 часа

Действащата полица не гарантира обезщетение за всяка щета - решаващи са покритието, изключенията, причината за вредата и поведението на застрахования

Пет грешки, които ускоряват стареенето при жените

Пет грешки, които ускоряват стареенето при жените

Любопитно Преди 2 часа

Цените на горивата разпалиха парламента: Кой какво предлага

Цените на горивата разпалиха парламента: Кой какво предлага

България Преди 3 часа

Опозицията настоява за конкретни действия, а правителството подготвя собствен пакет от мерки заради поскъпването

Пет неделни навика в спалнята за перфектен сън през цялата седмица

Пет неделни навика в спалнята за перфектен сън през цялата седмица

Любопитно Преди 3 часа

Компенсирайте неделната тревожност с рутина в спалнята, която може да ви помогне да заспите

Руски дрон удари цивилен кораб в Черно море, загина капитанът

Руски дрон удари цивилен кораб в Черно море, загина капитанът

Свят Преди 3 часа

Плавателният съд под флага на Танзания е пътувал към украинско пристанище, трима членове на екипажа са ранени

Мащабна акция у нас и в Европа: Разбиха схема за ДДС измами с нови смартфони за милиони

Мащабна акция у нас и в Европа: Разбиха схема за ДДС измами с нови смартфони за милиони

България Преди 3 часа

Операцията е проведена в четири държави и е свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия

<p>Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища</p>

Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища заради руски удари край границата

Свят Преди 3 часа

Люблин и Жешув временно преустановиха въздушния трафик на фона на руски атаки срещу Украйна

След гонка с полицията: Задържаха 21-годишен с 1,67 промила, предизвикал катастрофа с шест коли

След гонка с полицията: Задържаха 21-годишен с 1,67 промила, предизвикал катастрофа с шест коли

България Преди 3 часа

Мъжът не спрял на полицейски сигнал, последвала гонка, а на „Ботевградско шосе“ той се блъснал в шест автомобила

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Анастейша на 58: Характер, енергия и неподражаем стил

Edna.bg

Блясък в Тенеси: Брад Пит и звезден каст на премиерата на „Heart of the Beast“

Edna.bg

Убиха мъж с нож в сърцето в София, задържаха и обвиниха жена по случая

Nova.bg

Избраха Мая Манолова за председател на КЗП

Nova.bg