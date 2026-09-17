България

Цените на горивата разпалиха парламента: Кой какво предлага

Опозицията настоява за конкретни действия, а правителството подготвя собствен пакет от мерки заради поскъпването

Василена Василева Василена Василева

17 септември 2026, 14:21
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В тори ден цените на горивата са сред водещите теми в парламента. Опозиционните формации представиха различни предложения за ограничаване на ефекта от поскъпването и отправиха критики към управляващите за реакцията им.

Петролът поскъпва, горивата под натиск: Очакват ли ни цени от 2,50 евро

Ден по-рано премиерът Румен Радев обяви, че правителството подготвя конкретен пакет от мерки. По думите му той ще бъде насочен към обществения транспорт, Спешната помощ, училищния транспорт и най-уязвимите граждани.

На този фон партиите извън управлението представиха своите предложения.

  • ГЕРБ-СДС: Очакваме адекватни мерки

Александър Иванов от ГЕРБ-СДС заяви, че очаква правителството да предприеме мерки заради високите цени на горивата.

„Очакваме адекватни мерки и решения от подготвеното правителство на Радев за справяне с тези високи цени на горивата. Естествено, има много начини - и през акциз, и през ДДС“, заяви Иванов.

По думите му по-високите цени на горивата могат да доведат и до по-високи приходи в бюджета от ДДС и акциз.

Правителството готви помощ заради скъпите горива

  • ДБ: Няма смисъл от намаляване на ДДС

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ заяви, че правителството все още не е представило конкретните параметри на своя пакет.

„Премиерът не ни е казал какъв е този пакет, но се надявам да се вслушат в нашите предложения“, каза Мирчев.

Той посочи, че предложенията на ДБ не предвиждат намаляване на ДДС.

„Предложенията, които ние имаме, са десни и по никакъв начин не ощетяват приходите в бюджета. Няма смисъл да се намалява ДДС-то. Това отваря кутията на Пандора - свалите ли веднъж ДДС-то, после става трудно връщането“, заяви депутатът.

От ДБ вече предложиха компенсация от 20 евроцента за литър стандартен бензин и дизел, както и за пропан-бутан. Идеята не обхваща премиум горивата.

Предлагат компенсация от 0,20 евро за литър бензин и дизел за всички граждани

  • Асен Василев: Мерките са закъснели

Асен Василев от „Продължаваме Промяната“ също определи реакцията на правителството като закъсняла.

„Вчера чухме от премиера, че подготвяли ясни и конкретни мерки, но още не били ясно какви са. Това е доста закъсняла мярка. През 2022 г. дадохме 25 стотинки на бензиноколонката. Това помогна на шофьорите - даваш си талона и готово. Може би правителството ще измисли нещо по-добро. Да видим какво ще бъде“, заяви Василев.

  • „Възраждане“: Да отпаднат санкциите за руския петрол

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов предложи различен подход.

„Решението за нашата страна е да отпаднат санкциите за внос на петрол от Русия“, заяви той.

Костадинов посочи и намаляването на ДДС върху горивата като възможна мярка.

„Второто решение, което далеч не ощетява бюджета, е намаляването на ДДС за горивата. За миналите няколко месеца имахме повече от 37 милиона преизпълнение на приходите в бюджета от ДДС от стойността на горивата“, изтъкна той.

  • Правителството подготвя собствен пакет

На този фон кабинетът вече обяви, че разработва пакет от мерки за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата. Според премиера Румен Радев подкрепата ще бъде насочена към публичния транспорт, Спешната помощ, училищния транспорт и най-уязвимите граждани.

Правителството обвързва поскъпването на горивата и с нестабилността в Близкия изток, която според Радев оказва влияние върху цените на енергийните ресурси и потребителските цени в България.

Междувременно „Демократична България“ внесе законопроект за разсекретяване на имената на собствениците на стратегически обекти в страната. От „Продължаваме Промяната“ се очаква да предложат и законови промени, с които решенията на президентската институция за помилване да бъдат публикувани в „Държавен вестник“.

Редактор: Василена Василева
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