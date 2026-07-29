Двама пожарникари загинаха в пожар на остров Крит

Д вама пожарникари загинаха по време на потушаване на горски пожар на южния гръцки остров Крит, а разрастването на огъня заради вятъра наложи евакуацията на пет села, съобщи „Катимерини“.

На острова горят два пожара. Единият по-голям в близост до град Ретимно, отнел живота на пожарникарите и наложил евакуация, и един по-малък в близост до град Ираклион, при който гори ниска суха растителност.

Екстремен риск от пожари в Гърция, Крит е сред най-застрашените райони

По информация на противопожарната служба общо 110 пожарникари с 27 автомобила работят на терен, подпомагани от четири самолета за гасене по въздух.

Други дава пожара горяха днес на източния остров Лесбос, където беше наредена евакуацията на едно село, както и в южната част на полуостров Пелопонес.

Огнен ад на Евия: Евакуираха населени места, стотици огнеборци се борят с голям пожар

Властите предупредиха, че и в четвъртък ще има висок риск от горски пожари в района на Атина, на остров Евбея, в източната част на Пелопонес, на Цикладските острови, както и на някои от островите в източната част на Егейско море.