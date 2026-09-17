Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите

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П равителството прие Решение за определяне на Мая Манолова - Найденова за председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на съответния мандат. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с регионални звена на територията на страната за осъществяване на контрол върху нелоялните търговски практики и за обща безопасност на стоките и услугите.

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КЗП се състои от трима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.

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След освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането й за заместник-омбудсман през септември 2025 г. за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП е определен Александър Колячев, понастоящем член на комисията. За попълване на състава на комисията е взето решение за председател да бъде определена Мая Манолова - Найденова, а правомощията на Александър Колячев като председател да бъдат прекратени, като той остава член на КЗП.