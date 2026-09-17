Младеж спаси майка си от побой насред Стара Загора

М ладеж на 22 години спаси майка си от побой, след като тя беше нападната от бившия ѝ приятел в Стара Загора.

Младият мъж успял да задържи нападателя до пристигането на полицията, предаде "Фокус".

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Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23:47 ч. във Второ районно управление в града. Жена съобщила, че на улица в Стара Загора се е стигнало до бой, в който участвали трима мъже и една жена. След получаването на сигнала към мястото е изпратен полицейски екип.

При пристигането на служителите е установена 52-годишна жена. Тя заявила пред полицаите, че спрямо нея е било извършено насилие от бившия ѝ приятел - 54-годишен мъж.

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По време на побоя нейният 22-годишен син се намесил, за да прекрати нападението над майка си. Той успял със сила да задържи 54-годишния мъж и да го предаде на пристигналия полицейски екип.

Нападателят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.