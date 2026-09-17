Мащабна акция у нас и в Европа: Разбиха схема за ДДС измами с нови смартфони за милиони

Т рима души са арестувани в България при мащабна операция на Европейската прокуратура по разследване за предполагаема ДДС измама за над 15,7 млн. евро, свързана с онлайн продажбата на нови мобилни телефони в Германия.

Четвърти заподозрян е задържан в Германия. Операцията е проведена едновременно в България, Германия, Австрия и Кипър.

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Според Европейската прокуратура предполагаемата схема е била организирана чрез трансгранична структура от компании, регистрирани в България, Кипър и Германия, предава БНР.

Как е действала схемата

Двамата основни заподозрени са българска двойка. Според разследването те са организирали и контролирали дружествата, използвани в схемата, като са прилагали неправомерно специален режим на облагане с ДДС.

Става дума за т.нар. режим на маржа, при който ДДС се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена. Този режим е предназначен за определени сделки с употребявани стоки.

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Според разследването обаче той е бил използван неправомерно при продажбата на нови мобилни телефони на германски потребители.

Телефоните са преминавали през верига от компании, контролирани от заподозрените, преди да бъдат продадени от германски онлайн търговци.

По този начин е създавано впечатлението, че стоките отговарят на условията за прилагане на режима на маржа. В резултат ДДС е бил изчисляван само върху печалбата, вместо върху пълната продажна цена.

Според разследването това е позволявало мобилните телефони да бъдат предлагани на по-ниски цени и да бъдат реализирани значителни незаконни печалби.

Участие на българските служби

В България в операцията са участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите.

Съдът във Франкфурт е издал заповеди за замразяване на активи на стойност около 20,5 млн. евро, свързани с двама от заподозрените и две компании.

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В рамките на операцията са иззети банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници.

Една от компаниите, свързани с разследването, вече е възстановила 3,3 млн. евро.

Разследването продължава.