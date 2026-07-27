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Самоделна бомба избухна преди годишната реч на президента във Филипините

От президентската администрация призоваха службите да засилят мерките за сигурност около държавния глава

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 11:14
Самоделна бомба избухна преди годишната реч на президента във Филипините
Източник: iStock Photos

Ф илипинското президентство призова за допълнително затягане на мерките за сигурност, след като близо до Министерството на правосъдието избухна бомба, а няколко часа преди годишното обръщение на президента Фердинанд Маркос-младши към народа край сградата на Сената беше открито предполагаемо самоделно взривно устройство, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Пресаташето на филипинския президент Клер Кастро заяви, че властите трябва да проявят още по-голяма бдителност, и подчерта, че сигурността на държавния глава трябва винаги да бъде на най-високо равнище, независимо от обстоятелствата.

"Независимо дали е имало взрив или не, защитата на президента трябва да бъде на най-високо ниво", каза Кастро пред журналисти в комплекса "Батасан Памбанса", където се очакваше Маркос-младши да произнесе предпоследното си обръщение към филипинския народ в рамките на настоящия си мандат.

Кастро уточни, че все още не е разговаряла с президента за случилото се, но подчерта, че полицията трябва да засили мерките за сигурност.

Предполага се, че взривът е бил причинен от самоделно взривно устройство.

Министерството на правосъдието съобщи, че няма пострадали. Специализираното звено за обезвреждане на взривни устройства към филипинската полиция незабавно е обезопасило района и е извършило технически оглед.

Разследващите преглеждат записи от охранителни камери, за да установят произхода и обстоятелствата около инцидента.

Междувременно властите откриха и предполагаемо самоделно взривно устройство в района на сградата на Сената, което доведе до допълнително засилване на мерките за сигурност преди годишното обръщение на президента пред съвместното заседание на двете камари на Конгреса.

За обезпечаването на сигурността по време на едно от най-мащабните ежегодни охранителни мероприятия във Филипините в района на столицата бяха разположени хиляди полицаи, военнослужещи и други сили за сигурност, за да гарантират безопасността на президента, народните представители, чуждестранните гости и гражданите.

До момента властите не са установили дали двата инцидента са свързани помежду си. Разследването продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Габриела Иванова    
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