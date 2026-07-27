Трагичен край: Откриха мъртъв мъж, изчезнал преди месец край Петрич

С лед месец откриха мъртъв мъж, обявен за издирване. В следобедните часове в неделя в РУ-Петрич е получено съобщение, че в местността „Корил", землище на с. Право бърдо е намерен починал мъж, съобщава „ 24 часа “.

Пристигналите на място полицейски служители са установили, че това е 68-годишният Крум Ефремов от с. Долна Рибница, който е обявен за издирване. Не са констатирани видими следи от насилие. Предстои извършване на аутопсия за установяване на точната причина за смъртта на мъжа. По случая е образувано досъдебно производство.

Мъжът бе в неизвестност от 25 юни 2026 година.