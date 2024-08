Илън Мъск: Гражданската война в Обединеното кралство е неизбежна (ВИДЕО)

В секи, който насочва към насилие онлайн, ще бъде изправен пред закона, предупреди говорителят на премиера Киър Стармър, след като собственикът на Х Илон Мъск написа, че „гражданската война е неизбежна“ в Обединеното кралство, съобщи Sky News, съобщи NOVA.

Милиардерът коментира в социалната си мрежа публикация с видео на протестиращи, които хвърлят фойерверки срещу служители на реда.

„Няма оправдание за подобни коментари“, каза официалният говорител на сър Киър Стармър.

„Онлайн платформите носят отговорност. Така че, ако подбуждате към насилие, няма значение дали е онлайн или офлайн. И затова очаквам, точно както на тези, които участват пряко на улицата, да има арести, повдигане на обвинения и наказателно преследване", добави той.

Говорителят на премиера каза, че правителството работи с платформите на социалните медии, за да гарантира премахването на дезинформацията.

Starmer makes a thinly-veiled threat to Elon Musk:



"Let me also say to large social media companies and those that run them. Violent disorder clearly whipped up online, that is also a crime... The law must be upheld... We will take all necessary action to keep our streets safe". pic.twitter.com/pjMPZf84ZA