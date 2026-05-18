Свят

Всички гледат към Пекин: Си посреща Путин само четири дни след Тръмп

„Гъсто разпределените във времето посещения предизвикаха широко внимание, като анализатори отбелязват, че в ерата след Студената война е изключително рядко явление една държава да приеме лидерите на САЩ и Русия един след друг в рамките на една седмица“, пише местното издание Global Times

18 май 2026, 14:57
Владимир Путин и Си Дзинпин   
Източник: GettyImages

С и Дзинпин и руският президент Владимир Путин си размениха „поздравления“ в неделя преди посещението на руския президент в Пекин тази седмица, което ще се случи четири дни след като лидерът на САЩ Доналд Тръмп напусна Китай след среща на върха.

Според китайските държавни медии китайският лидер Си е заявил, че двустранното сътрудничество между Русия и Китай „непрекъснато се задълбочава и укрепва“, като тази година се навършват 30 години от стратегическото партньорство между двете страни.

Посещението на Путин в Пекин е насрочено за вторник и сряда.

В статия, публикувана в понеделник в държавния таблоид Global Times, се казва, че посещенията на американския и руския президент показват, че Пекин „бързо се превръща във фокусна точка на глобалната дипломация“.

„Гъсто разпределените във времето посещения предизвикаха широко внимание, като анализатори отбелязват, че в ерата след Студената война е изключително рядко явление една държава да приеме лидерите на САЩ и Русия един след друг в рамките на една седмица“, пише Global Times.

Задълбочаването на отношенията на Китай с Русия е причина за безпокойство на Запад, особено откакто Москва започна пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г. Икономическата и дипломатическата подкрепа на Китай за Русия оттогава насам помага за поддържането на конфликта, твърдят западни дипломати и анализатори.

Лидерите на двете държави са се срещали повече от 40 пъти, което далеч надхвърля срещите на Си със западни лидери, пише The Guardian.

Двустранната търговия между Китай и Русия скочи до рекордни нива от 2022 г. насам, като Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Мащабните покупки на руски суров петрол от страна на Китай осигуриха на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украйна.

Пекин е закупил руски изкопаеми горива на стойност над 367 милиарда долара от началото на пълномащабната инвазия, сочат данни, събрани от Центъра за изследвания в областта на енергията и чистия въздух (CREA). Покупките подкрепиха енергийната сигурност на Китай, която стана особено важна, откакто кризата в Близкия изток спря корабоплаването на петрол през Ормузкия пролив.

Нито войната в Украйна, нито китайско-руските отношения изглежда са били водеща тема в разговорите на Тръмп със Си миналата седмица. В китайското изявление за основната двустранна среща се споменава накратко „украинската криза“, докато в изявлението на САЩ тя изобщо не се споменава.

Вместо това преговорите между САЩ и Китай изглежда са били фокусирани върху търговията, Тайван и войната в Близкия изток, като Тръмп заяви, че Китай е съгласен с него за важността на възобновяването на превозите през Ормузкия пролив.

Си също така е притиснал Тръмп по въпроса за Тайван, като го е предупредил за потенциален конфликт, ако въпросът не бъде решен правилно. Тръмп напусна Пекин с думите, че все още не е решил дали да одобри сделка за милиарди долари за американски оръжия за Тайван. Спирането на продажбите би било голяма победа за Пекин, който се стреми да поеме контрола над самоуправляващия се остров – нещо, на което мнозинството тайванци се противопоставят.

Джоузеф Уебстър, старши сътрудник в Атлантическия съвет, отбелязва в бюлетин, че „Тайван може да бъде подтекстът на срещата между Си и Путин“. Уебстър смята, че Пекин може да се стреми да подпише още сделки за изкопаеми горива с Москва, за да гарантира енергийните си доставки в случай на бъдещ конфликт. Разширяването на капацитета на руските петролопроводи към Китай „значително би подобрило петролната сигурност на Пекин при евентуална извънредна ситуация с Тайван“, пише Уебстър.

Русия настоява Китай да придвижи проекта за газопровода „Силата на Сибир 2“, който би добавил 50 милиарда кубически метра капацитет към съществуващата мрежа между двете страни.

