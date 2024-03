Новият графит на Банкси в Лондон отправя послание, свързано с околната среда (СНИМКИ)

Н ов графит на Банкси в Лондон отправя послание, свързано с околната среда, съобщи АП. Художникът потвърди, че творбата в парк Финсбъри е негова.

Графитът представлява миниатюрна фигура, държаща помпа, на фона на стена, напръскана със зелена боя зад дърво. Пръските зелена боя "заместват" липсващите листа на орязаните клони на дървото.

Банкси публикува снимки на творбата в Инстаграм акаунта си.

Графитът се превърна в атракция. Хората снимат творбата или си правят селфи с нея. Много от тях смятат, че зелената стена е послание, свързано с околната среда в Деня на свети Патрик.

3 Photos of Street Art by Banksy at on Hornsey Road in North London, UK: https://t.co/ZAF9BHfH3M pic.twitter.com/nyU5r8XQpb