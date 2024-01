Мъжът, който нападна съдия в Лас Вегас, е изправен пред нови обвинения (ВИДЕО)

О бвиняем, който беше заснет от камера да напада съдия, ще се изправи отново пред нея в Лас Вегас.

30-годишният Дебра Делон Редън се хвърли през съдебната скамейка и се приземи върху съдията, след което влезе в схватка със съдебните служители в окръжния съд на окръг Кларк на 3 януари.

След като прескочи скамейката, той сграбчи съдия Мери Кей Холтус за косата, преди съдебни служители да го издърпат от нея, съобщава Sky News.

При нападението съдията получава някои наранявания, но на следващия ден се връща на работа.

Съдебният служител Майкъл Ласо също е лекуван, защото е имал порезни рани по ръцете, а съдебният пристав, който също се намесил, е бил с изкълчено рамо и рана на челото.

“Майкъл Ласо издърпа Редън от съдия Холтус, така я предпази от по-тежки наранявания", заяви главният съдия Джери Уиз, цитиран от Sky News.

Deobra Redden is back in the courtroom after he launched himself at Clark County District Court Judge Mary Kay Holthus, sending one person to the hospital.



This time, Redden was wearing a spit hood, orange mitts and shackles. pic.twitter.com/WMOiOemUd1