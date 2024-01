Удивителен момент: Подсъдим скача срещу съдия през съдебната скамейка в Лас Вегас

С ъдийка в Лас Вегас бе нападната по време на съдебно заседание от подсъдим, който внезапно прескочи загражденията, разделящи го от магистрата, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

На публично достъпни записи от заседанието се вижда как Деобра Редън, подсъдим за опит за нападение и побой, обижда съдия Мери Кей Холтъс и след това се нахвърля върху нея, когато разбира, че тя е на път да го изпрати зад решетките. Малко преди това адвокатът му бил поискал условна присъда с изпитателен срок.

"Разбирам ви, но мисля, че е време да вкуси от нещо друго", отвърнала съдийката, визирайки вече богатото криминално досие на подсъдимия.

На записите се вижда, че подсъдимия се нахвърля върху съдийката, като се изплъзва на охранител и съдебни служители, които се опитват да се намесят. В последвалото сбиване той ѝ нанесъл няколко удара и се вижда как тя пада назад, преди нападателят да бъде усмирен от няколко души.

A judge has been attacked by a defendant in a 'felony battery' case who jumped across the bench when she was sentencing him to prison.



The defendant, Deobra Delone Redden, was wrestled to the floor behind the bench by several court and jail officials 🔗 https://t.co/XE7WYkAKAE pic.twitter.com/tatH8sIZ9D