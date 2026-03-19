"Суперрегулатор" или провал? Разногласия между столиците замъгляват плановете на ЕС за мощен финансов надзор

Политическите борби и национални интереси поставят под въпрос ролята на бъдещия ръководител на европейския пазарен регулатор

19 март 2026, 20:20
Е вропейският регулатор има за цел да публикува балансиран по пол списък с двама до трима кандидати до края на май и да назначи нов ръководител в централата си в Париж от ноември. Въпреки това именно лидерите на ЕС ще решат колко значима ще бъде тази позиция, ключов фактор за дългогодишната инициатива на Брюксел за създаване на европейски финансов пазар, способен да съперничи на Уолстрийт и Ситито в Лондон, известна като Съюз за спестявания и инвестиции.

Политическата подкрепа за проекта нараства, тъй като задлъжнелият съюз се стреми да ускори икономиката си, насърчавайки европейските граждани да инвестират част от приблизително 11 трилиона евро спестявания, които в момента се съхраняват в банкови сметки. Това би задълбочило капиталовите пазари на континента и би намалило риска европейските компании да останат малки по мащаб или да напуснат съюза.

Очаква се всички 27 лидери да призоват законодателите на ЕС да постигнат политическо споразумение по пакета от мерки за надзор и интеграция на пазарите до края на годината, когато се съберат на среща на върха в Брюксел в четвъртък, сочат проектозаключения, с които разполага POLITICO. Двама дипломати посочват, че по-подробни изводи могат да бъдат приети на следващата среща през юни. В крайна сметка обаче именно финансовите министри ще трябва да договорят законодателния пакет.

Ако законодателите приемат предложените от Брюксел промени, бъдещият председател ще ръководи мощна агенция, която ще контролира най-важните елементи от финансовата инфраструктура на съюза. Сред тях са фондови борси като Deutsche Börse и Euronext, както и клирингови институции като Euroclear и Clearstream. Това са ключови посредници, които обработват пазарните сделки. По-малките компании ще останат под надзора на националните регулатори.

Ако обаче предложенията бъдат отхвърлени, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) може да се окаже с ограничена роля, координиране на националните органи и евентуално допълнителни правомощия за надзор върху ограничен брой криптокомпании. Това поставя пред комисията по подбор предизвикателството да избере кандидат, чиято реална тежест ще зависи от конкуриращи се национални интереси, времеви фактори и постоянните преговори за разпределение на ключови постове в ЕС.

"Имаме нужда от личност, която да въплъти по-силен ESMA и да може да се противопоставя на правителства в ЕС, които защитават местни интереси", казва Карел Лануа, изпълнителен директор на брюкселския мозъчен тръст CEPS, който следи отблизо процеса. "Европейският парламент със сигурност ще настоява за това. Но според мен държавите членки все още се опасяват."

Въпреки това подкрепата за общоевропейски надзор се засилва. Финансовите министри на Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Полша и Испания вече са заявили подкрепата си. Миналата седмица те увеличиха натиска за бърз напредък в писмо до ръководителите на институциите на ЕС, призовавайки за споразумение преди лятната ваканция.

Това обаче е амбициозен срок, тъй като за приемането на реформите е необходимо квалифицирано мнозинство от 15 държави, представляващи поне 65 процента от населението на ЕС. Съпротивата от по-малки държави като Ирландия и Люксембург, които не желаят да прехвърлят надзорните си правомощия към ESMA, остава силна.

Националната политика често усложнява процеса по назначаване на висши длъжности в ЕС, където значение имат както националността на кандидатите, така и вече заетите или желани постове от отделните държави.

Испания, Германия и Нидерландия например се стремят към следващото председателство на Европейската централна банка през 2027 година и ще трябва да преценят къде да насочат политическия си капитал. Девет държави също се конкурират за домакинството на бъдещия митнически орган на ЕС, което допълнително засилва задкулисните договорки и усложнява работата на комисията по подбора за ръководител на ESMA.

Срокът за кандидатстване изтече преди две седмици, но не е ясно колко кандидати участват, тъй като ESMA отказва коментар по поверителната процедура. При предишния избор 58 души са кандидатствали. Въпреки това вече се очертават някои водещи имена.

Сред тях са французойките Наташа Казенав и Мари-Ан Барба-Лаяни, въпреки че Париж се стреми да осигури и председателството на европейския банков регулатор. Малко вероятно е останалите държави да приемат Франция да оглави и двете институции.

Германия трябва да реши дали да подкрепи кандидатурата на Клаус Льобер като наследник на сънародничката му Верена Рос, докато едновременно преследва и ръководството на Европейската централна банка.

Двама италианци също са в надпреварата. Става дума за Кармине ди Ноя, който зае второ място при избора през 2021 година, и Карло Компорти, член на комисията на италианския пазарен регулатор CONSOB и настоящ член на управителния съвет на ESMA. Съществува риск двете кандидатури да се конкурират взаимно, а позициите им са отслабени и от факта, че италианец наскоро оглави европейския орган за борба с изпирането на пари.

Испанският регулатор Родриго Буенавентура, считан от представители на институциите за фаворит, не се включи в надпреварата.

Ако големите държави взаимно блокират кандидатурите си, е възможно да се стигне до компромисна фигура от по-малка или средно голяма държава, като Дания, Нидерландия, Гърция или Португалия. Сред обсъжданите имена е Карен Дортеа Абелсков, държавен секретар по финансовите въпроси на Дания.

Според Никола Верон, старши изследовател в мозъчния тръст Bruegel, победителят вероятно ще бъде "ръководител на национален компетентен орган, активен на капиталовите пазари".

Който и да заеме поста, очакванията са високи. Както самият ESMA посочва в обявата за позицията: "Ролята и отговорностите вероятно ще се развиват."

Източник: POLITICO    
