Американски F-35 извърши аварийно кацане след предполагаем ирански огън

Инцидентът се разследва

19 март 2026, 22:41
А мерикански стелт изтребител F-35 е бил поразен от предполагаем ирански огън и е извършил аварийно кацане в американска военна база в Близкия изток, съобщиха американските медии.

„Самолетът кацна безопасно, а пилотът е в стабилно състояние“, заяви капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ, без да потвърди съобщенията на медии като Ей Би Си и Си Ен Ен. „Инцидентът се разследва“, добави Хокинс.

САЩ са загубили няколко самолета по време на конфликта — включително три F-15, погрешно свалени от кувейтски сили, както и самолет за дозареждане KC-135, който се разби в Ирак — но няма известни случаи на машини, поразени от ирански огън.

САЩ и Израел започнаха мащабна въздушна кампания срещу Иран след значително струпване на американски военни сили — включително F-35 — в региона.

13 американски военнослужещи са загинали от началото на операцията на 28 февруари: 6 при катастрофата на KC-135 и 7 при ирански атаки в началото на войната.

Около 200 американски военни са били ранени в седем държави в Близкия изток от началото на конфликта, като повечето от тях вече са се върнали на служба, съобщиха от американската армия. 

Източник: БГНЕС    
