Свят

Москва осъди нанасянето на "умишлен удар", след като двама журналисти от Ар Ти бяха ранени в Ливан

Двама представители на руската медия пострадаха при експлозия в Южен Ливан

19 март 2026, 19:35
М осква осъди нанасянето на "умишлен удар", при който бяха ранени двама журналисти на руската медия Ар Ти (RT) в Южен Ливан, където Израел извършва военна операция, предаде Франс прес.

На видеозапис, публикуван от Ар Ти, се вижда как един от журналистите - Стив Суини, носещ бронежилетка с надпис "Press", започва да говори пред камерата, малко преди да се чуе експлозия на няколко метра от него.

Съобщението, придружаващо видеозаписа на руската медия гласи, че то показва "точната минута, в която израелска ракета се взривява близо до журналисти от Ар Ти". И двамата представители на медията са били ранени.

Оператор на "Ройтерс" загина при израелски обстрел

"В контекста на убийството на 200 журналисти в ивицата Газа, не може да определим това, което се случи днес, като неволен инцидент", заяви говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова в "Телеграм", без обаче да уточни коя страна носи отговорност за удара.

Според "Ръптли", филиал на Ар Ти, журналистите на медията са се намирали в Южен Ливан, където Израел, който в момента е във война с проиранската ливанска групировка "Хизбула", води широкомащабна военна операция за създаването на "буферна зона" в района.

Двама журналисти и още петима убити при удари в района на ливанско-израелската граница

Посолството на Русия в Ливан осъди инцидента и настоя за извършването на "подходящо разследване".

От своя страна, Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че не са взели на прицел нито цивилни, нито журналисти и посочиха, че неколкократно са призовали за евакуацията на района, където се е намирал екипът на Ар Ти преди нанасянето на ударите. 

През изминалата година бяха убити 129 журналисти и служители на медии в световен мащаб, сочат данни на Комитета за защита на журналистите, който приписва две трети от смъртните случаи на журналисти на Израел.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Москва Израел военна операция Южен Ливан журналисти нападение над журналисти Мария Захарова конфликт Ливан Израел безопасност на журналисти
Последвайте ни

По темата

Почина синоптикът Минчо Празников

ФСБ засилва защитата на висшите си военни след серия убийства на високопоставени офицери

Майката на Николай Златков: Той, Калушев и 15-годишното дете са починали на 5-6 февруари

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

pariteni.bg
Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"
Ексклузивно

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

60-тонна перка полетя от 140-метрова вятърна турбина в Бавария

Свят Преди 5 минути

Няма пострадали при инцидента - първият подобен в 30-годишната история на компанията

България Преди 1 час

Не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите, каза още Назарян

България Преди 3 часа

Към настоящия момент се провежда епидемиологично проучване за определяне на контактните лица, издирване на други заболели и предприемане на противоепидемични мерки

България Преди 3 часа

„Топлофикация София“ и „Енерджи Маркет“ бяха глобени за сделки на енергийния пазар под пазарните нива

Свят Преди 3 часа

Спадът в ръста на раждаемостта в Русия е едно от основните безпокойства на руския президент Владимир Путин от идването му на власт преди 25 години

Свят Преди 3 часа

В АЕЦ "Бушехр" остават около 480 руски граждани

България Преди 3 часа

Обвиняемият е нанесъл удари на лекар-специализант пред спешното отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“

Любопитно Преди 3 часа

Участниците започват работа по следващата стая в апартаментите в събота от 20:00 ч.

Свят Преди 3 часа

Депутатите смениха името на законопроекта на Закон за прозрачност при представителство на интереси

Свят Преди 4 часа

Законопроектът се обсъжда от иранския парламент, докато Техеран засилва контрола над ключовия енергиен коридор

България Преди 4 часа

Екип по репатриране отстрани автомобила от мястото на произшествието

България Преди 4 часа

В законопроекта е предвидено да се създаде Национална система за единен превозен документ

Свят Преди 4 часа

Страните подчертават и правото си на самоотбрана в съответствие с член 51 от Устава на Организацията на обединените нации

,

Любопитно Преди 4 часа

Звездните готвачи се изправят в забавен сблъсък на сетивата

България Преди 4 часа

Данните разкриват над 1,1 млрд. евро заявени средства и недостиг от близо 100 млн. евро

България Преди 4 часа

Синдикатите предупредиха за рискове, а министърът за възможна загуба на средства по ПВУ

Всичко от днес

От мрежата

