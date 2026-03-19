Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант

Организацията призовава обществеността за търпение, докато продължава разследването

19 март 2026, 22:13
Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант
Д вама стажанти са ранени при експлозия, станала в помещенията на черногорската организация за космически изследвания "Монтенегро Спейс Рисърч" (Montengro Space Research), съобщи представителят на организацията Никола Перович, цитиран от националната телевизия РТЦГ.

Смята се, че инцидентът е станал по време на експериментално изследване, когато стажант е смесвал няколко химически вещества, което предполагаемо е причинило неконтролирана химическа реакция, последвана от експлозия. Пред РТЦГ обаче Никола Перович подчерта, че причините за инцидента все още не са известни.

Един човек е хоспитализиран, а два от пръстите му са били ампутирани, каза Перович. Още един от стажантите получил сериозно нараняване на тъпанчето и след медицински преглед е изписан за по-нататъшно домашно лечение.

Перович добави, че полицията е уведомена и че на място е изпратен експерт.

Организацията "Монтенегро Спейс Рисърч", основана през 2023 г., се занимава с разработване на космически технологии и изследвания, отбелязва ТАНЮГ. Тя е най-известна с изстрелването на първия черногорски спътник "Луча" в орбита в края на миналата година.

Инцидентът е сериозно напомняне за рисковете в космическите технологични изследвания и необходимостта от максимални стандарти за безопасност, посочват експерти, цитирани от агенцията.

Официалните институции продължават разследването, а от "Монтенегро Спейс Рисърч" призоваха обществеността да бъде търпелива, докато не бъдат установени всички обстоятелства около експлозията.

Източник: БТА, Цветозар Цаков    
Експлозия Монтенегро Спейс Рисърч Стажанти Наранявания Химически експеримент Космически изследвания Безопасност Разследване Черна гора Космически технологии
Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант

