Русия призова за зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушехр"

В АЕЦ "Бушехр" остават около 480 руски граждани

19 март 2026, 16:13
Източник: БТА

В исш руски представител днес призова за създаване на зона на безопасност около построената от Русия иранска атомна електроцентрала в Бушехр, за да се предотврати голямо бедствие, предаде Ройтерс. Призивът беше отправен два дни след като снаряд удари сграда, отстояща на няколкостотин метра от реактора на централата, както съобщиха местни представители и Международната агенция за атомна енергия.

Алексей Лихачов, ръководител на държавната ядрена корпорация "Росатом", заяви, че на обекта има 72 тона делящ се материал и 210 тона отработено ядрено гориво и че всеки удар по него може да доведе до катастрофа.

"Ако се случи инцидент, той ще бъде поне регионален по мащаб и ще засегне голям брой страни в Близкия изток. Никоя от страните в конфликта не би избегнала излагане на радиация в случай на сериозна авария в Бушехр“, каза Лихачов пред репортери.

Иран, който е подложен на тежки американски и израелски въздушни удари от 28 февруари, заяви във вторник, че снаряд е ударил района близо до централата в Бушехр.

МААЕ съобщи, че структура на около 350 метра от реактора е била ударена и разрушена, но няма щети по самия реактор и няма пострадали сред персонала. "Росатом" заяви, че нивата на радиация около централата са останали нормални.

"Росатом" построи първия 1-гигаватов блок от единствената иранска АЕЦ в Бушехр и изгражда допълнителни блокове там.

През последните седмици компанията евакуира част от стотиците си служители оттам.

"Смятам, че политическите лидери и законодателите трябва сега да изпълнят своята роля и да направят всичко възможно, за да гарантират, че няма да се повторят подобни рискове, че няма да има дори и намек за възможни преки удари по обекта", заяви той.

"Призоваваме ръководствата на всички страни в конфликта да превърнат тази зона в "остров на безопасността" и да изключат всякакъв риск", подчерта Лихачов.

"Росатом" ще проведе още една евакуация от АЕЦ "Бушехр" веднага щом военната и политическата ситуация го позволи, каза още Лихачов, предаде ТАСС.

"Подготвяме още една евакуация. Това ще бъде голяма евакуация, след която буквално няколко десетки души ще останат в централата, за да се гарантира грижата за оборудването. Веднага щом военната и политическата ситуация позволи, хората ще напуснат централата и Иран. Разработен е маршрут през Армения", каза Лихачов.

В АЕЦ "Бушехр" остават около 480 руски граждани.

Източник:  БТА, Пламен Йотински    
