България

Съдът в Бургас остави в ареста мъжа, нападнал млада жена с нож

На този етап разследването е установило, че Иванов е нанесъл общо пет рани по тялото на жената

Обновена преди 44 минути / 19 март 2026, 18:52
О кръжният съд в Бургас остави в ареста 23-годишния Иван Иванов, който беше задържан преди три дни за нападение над 25-годишна жена в бургаския ж. к. „Меден рудник". Спрямо него е повдигнато обвинение за опит за убийство. 

По време на заседанието за разглеждане на искането на прокуратурата за налагането на най-тежката мярка за неотклонение спрямо него от държавното обвинение разясниха, че за нападението все още не е установен ясен мотив, а от страна на пострадата не е имало провокация. Наблюдаващият делото прокурор Десислава Трифонова заяви, че двамата не са се познавали преди инцидента.

На този етап разследването е установило, че Иванов е нанесъл общо пет рани по тялото на жената. Използвал е осем сантиметрово острие. Първата рана от ножа, уточни прокурорът, е направена в шията на пострадалата. 

8 години затвор за убийството на Никол от Бургас

Припомняме, че Иван Иванов беше осъден за убийството на 11-годишната Никол Йончева преди девет години. Младият мъж беше освободен от затвора в края на 2022 година, след като излежа присъда от шест години. Според прокуратурата има съществени прилики в механизма на извършване на двете престъпления. 

„И в двата случая говорим за нападение с нож, с идентична дължина, като първите удари са насочени към шията“, каза Трифонова. По отношение на психичното състояние на обвиняемия, тя уточни, че то тепърва ще бъде обект на съдебни експертизи. От своя страната защитата посочи, че Иванов страда от умствена изостаналост и има издатен ТЕЛК. 

Бащата на Никол със своя версия, оставиха Иван в ареста

Първоначално в съдебната зала обвиняемият заяви, че иска да остане в ареста, тъй като се страхува от бодигарда на нападнатата жена. Впоследствие обаче настоя да бъде пуснат под домашен арест в дома на баща си.

„Съжалявам за това нещо", каза той.

По делото бяха приобщени нови материли, а именно протоколи от разпити, медицинска експертиза, както и протокол от разпонзаването на извършителя от страна на пострадалата. 

Източник: БТА, Станимир Димитров    
Иван Иванов опит за убийство Бургас арест нож нападение над жена Убийството на Никол Йончева Окръжен съд умствена изостаналост Меден рудник
Последвайте ни

По темата

Почина синоптикът Минчо Празников

Почина синоптикът Минчо Празников

ФСБ засилва защитата на висшите си военни след серия убийства на високопоставени офицери

ФСБ засилва защитата на висшите си военни след серия убийства на високопоставени офицери

Майката на Николай Златков: Той, Калушев и 15-годишното дете са починали на 5-6 февруари

Майката на Николай Златков: Той, Калушев и 15-годишното дете са починали на 5-6 февруари

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

pariteni.bg
Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

60-тонна перка полетя от 140-метрова вятърна турбина в Бавария

60-тонна перка полетя от 140-метрова вятърна турбина в Бавария

Свят Преди 31 минути

Няма пострадали при инцидента - първият подобен в 30-годишната история на компанията

Рая Назарян към депутатите от 51-вото НС: Бъдете достойни

Рая Назарян закри последното редовно пленарно заседание на 51-вото Народно събрание

България Преди 1 час

Не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите, каза още Назарян

8 деца в болница с морбили във Врачанско: МЗ разкри, че само едно е било имунизирано

8 деца в болница с морбили във Врачанско: МЗ разкри, че само едно е било имунизирано

България Преди 3 часа

Към настоящия момент се провежда епидемиологично проучване за определяне на контактните лица, издирване на други заболели и предприемане на противоепидемични мерки

КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

България Преди 3 часа

„Топлофикация София“ и „Енерджи Маркет“ бяха глобени за сделки на енергийния пазар под пазарните нива

Москва въвежда психологически консултации за тези, които не искат деца

Москва въвежда психологически консултации за тези, които не искат деца

Свят Преди 3 часа

Спадът в ръста на раждаемостта в Русия е едно от основните безпокойства на руския президент Владимир Путин от идването му на власт преди 25 години

Русия призова за зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушехр"

Русия призова за зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушехр"

Свят Преди 4 часа

В АЕЦ "Бушехр" остават около 480 руски граждани

Яростен мъж нападна лекар пред спешното в Кюстендил

Нападение над лекар в Кюстендил - мъж задържан за хулиганство и телесна повреда

България Преди 4 часа

Обвиняемият е нанесъл удари на лекар-специализант пред спешното отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 4 часа

Участниците започват работа по следващата стая в апартаментите в събота от 20:00 ч.

НС прие окончателно т.нар. закон за лобизма

НС прие окончателно т.нар. закон за лобизма

Свят Преди 4 часа

Депутатите смениха името на законопроекта на Закон за прозрачност при представителство на интереси

Иран иска такси за преминаване през Ормузкия проток

Иран може да наложи транзитни такси за кораби в Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Законопроектът се обсъжда от иранския парламент, докато Техеран засилва контрола над ключовия енергиен коридор

Автомобил се вряза в хладилни витрини в Габрово

Катастрофа на бул. "Столетов" в Габрово - кола се вряза в хладилни витрини

България Преди 4 часа

Екип по репатриране отстрани автомобила от мястото на произшествието

НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ

На второ четене: НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ

България Преди 4 часа

В законопроекта е предвидено да се създаде Национална система за единен превозен документ

Арабските държави осъдиха "умишлените атаки" на Иран в съвместно изявление

Арабските държави осъдиха "умишлените атаки" на Иран в съвместно изявление

Свят Преди 4 часа

Страните подчертават и правото си на самоотбрана в съответствие с член 51 от Устава на Организацията на обединените нации

,

Сълзи от смях очакват Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 4 часа

Звездните готвачи се изправят в забавен сблъсък на сетивата

Парламентът блокира структурни промени в енергетиката

Комисията по енергетика забрани на ресорния министър да преструктурира дружества на БЕХ

България Преди 5 часа

Синдикатите предупредиха за рискове, а министърът за възможна загуба на средства по ПВУ

.

България е 84-та по щастие в света: Финландия остава недостижима на върха

Любопитно Преди 5 часа

Световният доклад за щастието за 2026 г. е факт: Финландия води, а Коста Рика изненадва с присъствие в топ 5

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Маймунката Пънч намери своето щастие, дари с целувка новата си приятелка

Edna.bg

Сълзи от смях очакват Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Спартак Варна - Лудогорец 1:5 /репортаж/

Gong.bg

Ивайло Чочев призна защо е дал на Ерик Биле да бие дузпата

Gong.bg

Напусна ни легендарният синоптик Минчо Празников

Nova.bg

Скок при природния газ и горивата: Удари по иранско газово находище повишиха цените за часове

Nova.bg