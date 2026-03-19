Свят

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

Израелската армия публикува изображения, показващи разрушенията след атаките срещу иранския флот

19 март 2026, 17:26
Източник: БТА

И зраелските военновъздушни сили обявиха, че са извършили мащабни бомбардировки срещу ирански военни кораби и инфраструктура в Каспийско море в северната част на Иран, предаде Франс прес.

"Вчера израелски изтребители удариха ключова инфраструктура на иранския флот в Каспийско море", се казва в изявление на израелската армия. Според съобщението са били поразени пристанищни съоръжения и военноморска база, където са били разположени десетки военни обекти, включително кораби и патрулни лодки.

Това е "един от най-значимите удари" от началото на израелско-американската офанзива срещу Иран, започнала на 28 февруари, посочи израелската армия, като публикува и изображения, за които твърди, че показват резултатите от бомбардировките.

Израелският военен говорител Надав Шошани, цитиран от Ройтерс, потвърди, че израелските военновъздушни сили са нанесли удари по ирански цели в Каспийско море и че са унищожили военноморските сили на Техеран в този район.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Израелски военновъздушни сили Ирански флот Каспийско море Бомбардировки Военни удари Иранска инфраструктура Военноморска база Израел Иран Пристанищни съоръжения
