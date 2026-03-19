Почина синоптикът Минчо Празников

П очина синоптикът Минчо Празников. На 19 март 2026 г. бе съобщено за кончината на Минчо Празников - известен български синоптик, учител и приятел на много поколения. Новината бе публикувана на официалната Facebook страница на синоптикът Иво Андреев.

В публикацията Иво Андреев го описва като „легендата на времето, незаменим приятел, учител и огромен човек“ и изразява благодарността си: „Благодаря ти за всичко големи Буда - почивай в мир“.

Минчо Празников оставя след себе си трайна следа в българската метеорология и спомена за своя принос ще остане сред колегите и обществото.

"Сбогом, татенце! Ти беше нашата крепост! Много те обичам! Почивай в мир", написа неговата дъщеря Даниела във Facebook профила си.

В продължение на 22 години Празников е бил синоптик във военновъздушните сили, а след това в Националния институт по метеорология и хидрология (1986-2000).

Работил е за Българската национална телевизия, Българското национално радио, телевизия ТВ7 и в частната фирма за метеорологични прогнози "ТВ-МЕТ".

Любопитен детайл от биографията му е произходът на фамилното му име – то идва от прозвище на негов прадядо, който често оправдавал отсъствията си от училище с различни църковни празници.

Интересът му към метеорологията се проявява още в ранна възраст. Завършва Физическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски“ със специалност "Физика и метеорология“.

В личен план Празников беше женен за Цанка Бошнакова-Празникова, професор в Медицинската академия.

Празников ще бъде запомнен от зрителите с точните си прогнози и спокойното си присъствие на екрана.