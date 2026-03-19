Чък Норис е приет по спешност в болница в Хаваи

86-годишният актьор се намирал на остров Кауаи, когато се случил инцидентът

Ч ък Норис беше спешно откаран в болница в Хаваи след здравословен проблем, съобщава Page Six.

86-годишният актьор, известен с ролята си в „Уокър, тексаският рейнджър“, се намирал на остров Кауаи, когато се случил инцидентът. Природата на медицинския проблем все още не е ясна.

Въпреки това близки до актьора увериха изданието, че Норис е в добро настроение и се е възстановил бързо.

Майсторът на бойните изкуства показа, че все още е във форма, като отпразнува рождения си ден на 10 март с частна открита тренировка по бокс.

„Не остарявам. Надграждам нивото си,“ каза той във видео, споделено в Instagram. „Днес ставам на 86! Няма нищо по-забавно от малко игра на слънце, за да се почувстваш млад.“

„Благодарен съм за още една година, за доброто здраве и за възможността да продължавам да правя това, което обичам,“ добави Норис.

Актьорът изрази признателността си към „най-добрите фенове в света“, като заключи: „Вашата подкрепа през годините означава повече за мен, отколкото някога ще разберете.“

Звездата от „Пътят на дракона“ често споделя тренировките си онлайн и наскоро публикува снимка, на която показва бицепсите си във фитнес залата през ноември.

„Ето една снимка, която направих преди няколко месеца,“ написа той. „Напредъкът не се измерва с перфекционизъм, а с куража да продължаваш.“

Норис увери своите 2,8 милиона последователи, че „все още поставя цели, продължава напред и избира дисциплината пред комфорта.“

„Без значение на колко години сте, продължавайте да се стремите към най-добрата версия на себе си,“ добави актьорът.

Звездата от „Инвазия в САЩ“ също споделя видеа с конна езда, планински преходи и вдигане на тежести.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Норис е женен за Джийн О’Кели от 1998 година и има 24-годишни близнаци - Дакота Алан и Данили Кели.

Преди това е бил женен за покойната Диан Холечек от 1958 до 1989 година, с която има двама сина - Ерик, на 60 години, и Майк, на 63 години.

Актьорът от „Непобедимите 2“ също има дъщеря, Дина Норис, на 62 години, от тайна връзка.

Източник: pagesix    
По темата

Почина синоптикът Минчо Празников

Почина синоптикът Минчо Празников

60-тонна перка полетя от 140-метрова вятърна турбина в Бавария

60-тонна перка полетя от 140-метрова вятърна турбина в Бавария

Съдът в Бургас остави в ареста мъжа, нападнал млада жена с нож

Съдът в Бургас остави в ареста мъжа, нападнал млада жена с нож

Чък Норис е приет по спешност в болница в Хаваи

Чък Норис е приет по спешност в болница в Хаваи

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

pariteni.bg
11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Русия е превзела две села в Донецка област

Русия е превзела две села в Донецка област

Свят Преди 1 час

Става въпрос за Павловка в Константиновски район и за Фьодоровка Вторая в Лиманската градска община в Краматорски район

<p>Битка за власт в ЕС: Кой ще оглави финансовия &quot;супернадзорник&quot;&nbsp;в Париж?</p>

"Суперрегулатор" или провал? Разногласия между столиците замъгляват плановете на ЕС за мощен финансов надзор

Свят Преди 1 час

Политическите борби и национални интереси поставят под въпрос ролята на бъдещия ръководител на европейския пазарен регулатор

Газовото находище "Южен Парс" е в центъра на ескалацията на войната в Персийския залив

Газовото находище "Южен Парс" е в центъра на ескалацията на войната в Персийския залив

Свят Преди 3 часа

Днешните въздушните удари представляват най-сериозната ескалация досега в американско-израелския конфликт срещу Иран

ФСБ засилва защитата на висшите си военни след серия убийства на високопоставени офицери

ФСБ засилва защитата на висшите си военни след серия убийства на високопоставени офицери

Свят Преди 3 часа

ФСБ съобщи, че състоянието на първия заместник-началник на ГРУ се подобрява, след като беше прострелян три пъти на 6 февруари

<p>Бомбардировките на Израел по Иран - &quot;един от най-големите удари&quot; в Каспийско море</p>

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

Свят Преди 4 часа

Израелската армия публикува изображения, показващи разрушенията след атаките срещу иранския флот

Депутатите искат изслушване на министър Христанов, звънят на Йотова да го търси

Депутатите искат изслушване на министър Христанов, звънят на Йотова да го търси

България Преди 4 часа

Йордан Цонев предложи на Костадин Ангелов да се обади на президента Йотова тя самата да търси Христанов

8 деца в болница с морбили във Врачанско: МЗ разкри, че само едно е било имунизирано

8 деца в болница с морбили във Врачанско: МЗ разкри, че само едно е било имунизирано

България Преди 4 часа

Към настоящия момент се провежда епидемиологично проучване за определяне на контактните лица, издирване на други заболели и предприемане на противоепидемични мерки

КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

България Преди 4 часа

„Топлофикация София“ и „Енерджи Маркет“ бяха глобени за сделки на енергийния пазар под пазарните нива

Москва въвежда психологически консултации за тези, които не искат деца

Москва въвежда психологически консултации за тези, които не искат деца

Свят Преди 5 часа

Спадът в ръста на раждаемостта в Русия е едно от основните безпокойства на руския президент Владимир Путин от идването му на власт преди 25 години

Русия призова за зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушехр"

Русия призова за зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушехр"

Свят Преди 5 часа

В АЕЦ "Бушехр" остават около 480 руски граждани

<p>Яростен мъж нападна лекар пред спешното в Кюстендил</p>

Нападение над лекар в Кюстендил - мъж задържан за хулиганство и телесна повреда

България Преди 5 часа

Обвиняемият е нанесъл удари на лекар-специализант пред спешното отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 5 часа

Участниците започват работа по следващата стая в апартаментите в събота от 20:00 ч.

НС прие окончателно т.нар. закон за лобизма

НС прие окончателно т.нар. закон за лобизма

Свят Преди 5 часа

Депутатите смениха името на законопроекта на Закон за прозрачност при представителство на интереси

<p>Иран иска такси за преминаване през Ормузкия проток</p>

Иран може да наложи транзитни такси за кораби в Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Законопроектът се обсъжда от иранския парламент, докато Техеран засилва контрола над ключовия енергиен коридор

<p>Автомобил се вряза в хладилни витрини в Габрово</p>

Катастрофа на бул. "Столетов" в Габрово - кола се вряза в хладилни витрини

България Преди 5 часа

Екип по репатриране отстрани автомобила от мястото на произшествието

<p>НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ</p>

На второ четене: НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ

България Преди 5 часа

В законопроекта е предвидено да се създаде Национална система за единен превозен документ

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

След стрелба в дома им: Риана и A$AP Rocky под засилена охрана

Edna.bg

Маймунката Пънч намери своето щастие, дари с целувка новата си приятелка

Edna.bg

НА ЖИВО: Григор Димитров срещу Рафаел Колиньон

Gong.bg

НБА Екшън (19.03.2026)

Gong.bg

Напусна ни легендарният синоптик Минчо Празников

Nova.bg

Скок при природния газ и горивата: Удари по иранско газово находище повишиха цените за часове

Nova.bg