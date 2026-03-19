Чък Норис е приет по спешност в болница в Хаваи

Ч ък Норис беше спешно откаран в болница в Хаваи след здравословен проблем, съобщава Page Six .

86-годишният актьор, известен с ролята си в „Уокър, тексаският рейнджър“, се намирал на остров Кауаи, когато се случил инцидентът. Природата на медицинския проблем все още не е ясна.

Въпреки това близки до актьора увериха изданието, че Норис е в добро настроение и се е възстановил бързо.

Actor Chuck Norris has been hospitalized after a medical emergency in Hawaii reports TMZ pic.twitter.com/yE50lNTQ2E — Dexerto (@Dexerto) March 19, 2026

Майсторът на бойните изкуства показа, че все още е във форма, като отпразнува рождения си ден на 10 март с частна открита тренировка по бокс.

„Не остарявам. Надграждам нивото си,“ каза той във видео, споделено в Instagram. „Днес ставам на 86! Няма нищо по-забавно от малко игра на слънце, за да се почувстваш млад.“

„Благодарен съм за още една година, за доброто здраве и за възможността да продължавам да правя това, което обичам,“ добави Норис.

— TMZ (@TMZ) March 19, 2026

Актьорът изрази признателността си към „най-добрите фенове в света“, като заключи: „Вашата подкрепа през годините означава повече за мен, отколкото някога ще разберете.“

Звездата от „Пътят на дракона“ често споделя тренировките си онлайн и наскоро публикува снимка, на която показва бицепсите си във фитнес залата през ноември.

„Ето една снимка, която направих преди няколко месеца,“ написа той. „Напредъкът не се измерва с перфекционизъм, а с куража да продължаваш.“

Норис увери своите 2,8 милиона последователи, че „все още поставя цели, продължава напред и избира дисциплината пред комфорта.“

„Без значение на колко години сте, продължавайте да се стремите към най-добрата версия на себе си,“ добави актьорът.

Звездата от „Инвазия в САЩ“ също споделя видеа с конна езда, планински преходи и вдигане на тежести.

Норис е женен за Джийн О’Кели от 1998 година и има 24-годишни близнаци - Дакота Алан и Данили Кели.

Преди това е бил женен за покойната Диан Холечек от 1958 до 1989 година, с която има двама сина - Ерик, на 60 години, и Майк, на 63 години.

Актьорът от „Непобедимите 2“ също има дъщеря, Дина Норис, на 62 години, от тайна връзка.