Рая Назарян закри последното редовно пленарно заседание на 51-вото Народно събрание

Д нес се проведе последното редовно заседание на 51-вото Народно събрание, обяви председателят на парламента Рая Назарян преди да закрие днешния пленарен ден. Тя пожела на колегите си успех в предстоящата кампания за народни представители. Бъдете достойни и не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите, каза още Назарян.

Как ще работи НС преди изборите

От 00:00 часа на 20 март започва предизборната кампания за предстоящите парламентарни избори на 19 април, съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия. Според парламентарния правилник от откриването на предизборна кампания за избори за народни представители до свикването на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисии.

Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

В началото на седмицата Рая Назарян каза, че в четвъртък ще бъде последното редовно заседание на парламента, като това не означава, че по време на ваканция в извънредни случаи, както и с 1/5 подписи на народни представители, няма възможност да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание.