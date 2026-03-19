Рая Назарян закри последното редовно пленарно заседание на 51-вото Народно събрание

Не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите, каза още Назарян

19 март 2026, 18:34
Източник: БТА

Д нес се проведе последното редовно заседание на 51-вото Народно събрание, обяви председателят на парламента Рая Назарян преди да закрие днешния пленарен ден. Тя пожела на колегите си успех в предстоящата кампания за народни представители. Бъдете достойни и не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите, каза още Назарян.

Как ще работи НС преди изборите

От 00:00 часа на 20 март започва предизборната кампания за предстоящите парламентарни избори на 19 април, съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия. Според парламентарния правилник от откриването на предизборна кампания за избори за народни представители до свикването на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисии. 

Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

В началото на седмицата Рая Назарян каза, че в четвъртък ще бъде последното редовно заседание на парламента, като това не означава, че по време на ваканция в извънредни случаи, както и с 1/5 подписи на народни представители, няма възможност да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание. 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Народно събрание Рая Назарян Последно заседание Предизборна кампания Парламентарни избори Народни представители ЦИК Пленарни заседания Извънредно заседание Политически процес
По темата

Почина синоптикът Минчо Празников

Почина синоптикът Минчо Празников

ФСБ засилва защитата на висшите си военни след серия убийства на високопоставени офицери

ФСБ засилва защитата на висшите си военни след серия убийства на високопоставени офицери

Майката на Николай Златков: Той, Калушев и 15-годишното дете са починали на 5-6 февруари

Майката на Николай Златков: Той, Калушев и 15-годишното дете са починали на 5-6 февруари

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

Котките също изпитват тъга

Котките също изпитват тъга

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Последни новини

60-тонна перка полетя от 140-метрова вятърна турбина в Бавария

60-тонна перка полетя от 140-метрова вятърна турбина в Бавария

Свят Преди 5 минути

Няма пострадали при инцидента - първият подобен в 30-годишната история на компанията

Москва осъди нанасянето на "умишлен удар", след като двама журналисти от Ар Ти бяха ранени в Ливан

Москва осъди нанасянето на "умишлен удар", след като двама журналисти от Ар Ти бяха ранени в Ливан

Свят Преди 20 минути

Двама представители на руската медия пострадаха при експлозия в Южен Ливан

КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

България Преди 3 часа

„Топлофикация София“ и „Енерджи Маркет“ бяха глобени за сделки на енергийния пазар под пазарните нива

Москва въвежда психологически консултации за тези, които не искат деца

Москва въвежда психологически консултации за тези, които не искат деца

Свят Преди 3 часа

Спадът в ръста на раждаемостта в Русия е едно от основните безпокойства на руския президент Владимир Путин от идването му на власт преди 25 години

Русия призова за зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушехр"

Русия призова за зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушехр"

Свят Преди 3 часа

В АЕЦ "Бушехр" остават около 480 руски граждани

<p>Яростен мъж нападна лекар пред спешното в Кюстендил</p>

Нападение над лекар в Кюстендил - мъж задържан за хулиганство и телесна повреда

България Преди 3 часа

Обвиняемият е нанесъл удари на лекар-специализант пред спешното отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 3 часа

Участниците започват работа по следващата стая в апартаментите в събота от 20:00 ч.

НС прие окончателно т.нар. закон за лобизма

НС прие окончателно т.нар. закон за лобизма

Свят Преди 3 часа

Депутатите смениха името на законопроекта на Закон за прозрачност при представителство на интереси

<p>Иран иска такси за преминаване през Ормузкия проток</p>

Иран може да наложи транзитни такси за кораби в Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Законопроектът се обсъжда от иранския парламент, докато Техеран засилва контрола над ключовия енергиен коридор

<p>Автомобил се вряза в хладилни витрини в Габрово</p>

Катастрофа на бул. "Столетов" в Габрово - кола се вряза в хладилни витрини

България Преди 4 часа

Екип по репатриране отстрани автомобила от мястото на произшествието

<p>НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ</p>

На второ четене: НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ

България Преди 4 часа

В законопроекта е предвидено да се създаде Национална система за единен превозен документ

Арабските държави осъдиха "умишлените атаки" на Иран в съвместно изявление

Арабските държави осъдиха "умишлените атаки" на Иран в съвместно изявление

Свят Преди 4 часа

Страните подчертават и правото си на самоотбрана в съответствие с член 51 от Устава на Организацията на обединените нации

,

Сълзи от смях очакват Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 4 часа

Звездните готвачи се изправят в забавен сблъсък на сетивата

Онлайн платформа следи финансирането на общинските проекти

Онлайн платформа следи финансирането на общинските проекти

България Преди 4 часа

Данните разкриват над 1,1 млрд. евро заявени средства и недостиг от близо 100 млн. евро

<p>Парламентът блокира структурни промени в енергетиката</p>

Комисията по енергетика забрани на ресорния министър да преструктурира дружества на БЕХ

България Преди 4 часа

Синдикатите предупредиха за рискове, а министърът за възможна загуба на средства по ПВУ

<p>&quot;Шантаж&quot;&nbsp;в ЕС? Лидери атакуват Орбан заради спряно финансиране&nbsp;за Украйна</p>

ЕС притиска Виктор Орбан да деблокира 90 млрд. евро заем за Украйна

Свят Преди 4 часа

Европейските лидери предупреждават, че ветото на Унгария застрашава финансирането за Киев

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Маймунката Пънч намери своето щастие, дари с целувка новата си приятелка

Edna.bg

Сълзи от смях очакват Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Ноа Ланг с кратък коментар след ужаса на "Анфийлд"

Gong.bg

Червен картон и за Лудогорец

Gong.bg

Напусна ни легендарният синоптик Минчо Празников

Nova.bg

Скок при природния газ и горивата: Удари по иранско газово находище повишиха цените за часове

Nova.bg