8 деца в болница с морбили във Врачанско: МЗ разкри, че само едно е било имунизирано

Към настоящия момент се провежда епидемиологично проучване за определяне на контактните лица, издирване на други заболели и предприемане на противоепидемични мерки

19 март 2026, 16:36
8 деца в болница с морбили във Врачанско: МЗ разкри, че само едно е било имунизирано
Източник: Thinkstock/Guliver

О сем случая на морбили са потвърдени в страната. Те са регистрирани на територията на община Бяла Слатина, област Враца, съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Заболелите са деца на възраст от 5 месеца до 7 години. Те са настанени в лечебно заведение. С данни за проведена имунизация срещу морбили е само едно от децата.

Всички случаи се доказват в Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола“ на Националния център по заразни и паразитни болести.

Към настоящия момент се провежда епидемиологично проучване за определяне на контактните лица, издирване на други заболели и предприемане на противоепидемични мерки.

От началото на годината в страната е регистриран още един случай на морбили в област Пазарджик. Той е при дете, пристигнало от Великобритания. За 2025 г. са съобщени 2 случая, а през 2024 г. те са били общо 27.

Морбили е ваксинопредотвратимо заболяване, срещу което имунизацията в България е задължителна. Тя се провежда на 13-месечна възраст и през 12-та година от живота на децата.

По предварителни данни, имунизационният обхват срещу морбили през 2025 г. отчита съществен спад, като са регистрирани едни от най-ниските стойности за последните 10 години. Обхванатите деца на 13-месечна възраст са едва 89%, а на 12 г. – 82%. За сравнение през 2024 г. обхватът е съответно 94% и 90%.

В тази връзка и предвид регистрираното епидемично разпространение на заболяването в област Враца, Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини.

В кампанията ще се включат общопрактикуващите лекари, мобилни кабинети на Регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, медицински специалисти от общински лечебни заведения. В издирването на неваксинирани деца съдействие ще бъде потърсено от областните и общински структури, както и етнически и религиозни лидери.

Родителите на деца, които не са ваксинирани за възрастта си, трябва в кратки срокове да посетят общопрактикуващия им лекар за поставяне на една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

Морбили Имунизация Деца Епидемично разпространение Противоепидемични мерки Бяла Слатина Министерство на здравеопазването Имунизационен обхват Извънредна имунизация Пропуснати ваксини
