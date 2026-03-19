Свят

60-тонна перка полетя от 140-метрова вятърна турбина в Бавария

Няма пострадали при инцидента - първият подобен в 30-годишната история на компанията

19 март 2026, 19:50
Източник: БТА

П ерка се е откъснала от ротора на вятърна турбина в близост до град Берхинг в Бавария и се е разбила на земята, съобщи операторът на съоръжението „Уиндпалър“ (Windpower), предаде ДПА.

Няма пострадали при инцидента – първият подобен в 30-годишната история на компанията, уточниха от „Уиндпалър“.

Работи се по установяване на причините, като техниците на компанията биват подпомагани от независим експерт, посочи говорител на компанията.

Местните полицейски власти съобщиха, че временно е затворен път в близост до мястото на инцидента, който е възникнал в общинския вятърен парк близо до Берхинг.

Вятърната турбина е построена през 2012 г. и последно е била обслужвана през ноември, според компанията. Ветрогенераторът е висок над 140 метра, а перките на ротора са с дължина почти 60 метра и тегло от 15 тона всяка.

Въпреки някои инциденти, вятърните турбини като цяло се считат за много безопасни, допълва ДПА. Според правителството на провинция Бавария подобни случаи са рядкост.

Германската асоциация за сертифициране TUV регистрира около 50 сериозни инцидента с вятърни турбини годишно в Германия, при приблизително 30 000 турбини в експлоатация.

„Вероятността от счупване на перката на ротора или друг сериозен инцидент е следователно по-малко от 2 на хиляда (0,2 процента)“, според информация за безопасността на вятърните турбини, публикувана от Баварското министерство на икономиката.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Последвайте ни

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

