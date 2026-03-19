Депутатите искат изслушване на министър Христанов, звънят на Йотова да го търси

Йордан Цонев предложи на Костадин Ангелов да се обади на президента Йотова тя самата да търси Христанов

19 март 2026, 16:48
Източник: БТА

 

Парламентът да изслуша днес служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов по предложение на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН), решиха депутатите. Точката беше включена в дневния ред след проведен председателски съвет.  

Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че в 15:00 часа от ИТН е подадено заявление за изслушване на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов относно "пълния провал на министъра на земеделието в решаването на спешните и неотложни проблеми в сектора, кадровата политика в политическия му кабинет и в структурите на Българската агенция за безопасност на храните" и във връзка с отказа му да се яви в парламентарната комисия по земеделието храните и горите на 19 март. От ИТН поискаха изслушването да бъде последна точка в дневния ред. 

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" предложи на председателстващият заседанието Костадин Ангелов да се обади на президента Илияна Йотова тя самата да търси Христанов. Чуха се и призиви за оставка на Христанов и предложения Йотова да подпише указ за оставката му.

В тази връзка давам 15 минути почивка и свиквам председателски съвет след 10 минути, каза председателят на парламента. След възобновяване на заседанието, точката беше включена в дневния ред.

По-рано днес депутатите удължиха работното си време до обсъждането на проект на решение, с което се възлага на служебния министър на енергетиката да не извършва действия, свързани с промяна в структурата на дружества, включени в капитала на "Българския енергиен холдинг". След включването за изслушването на служебния министър Христанов в дневния ред, заседанието беше удължено до приключване и на тази точка.

Днес е последното редовно пленарно заседание преди депутатите да излязат във ваканция заради предизборната кампания за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия, предизборната кампания за предстоящия парламентарен вот започва от 00:00 часа на 20 март. Според парламентарния правилник от откриването на предизборна кампания за избори за народни представители до свикването на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисии.

 

Източник: БТА, БГНЕС    
,

.

