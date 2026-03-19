ФСБ засилва защитата на висшите си военни след серия убийства на високопоставени офицери

Р усия ще увеличи защитата на високопоставени военни представители след поредица убийства и опити за убийство, за които обвинява УКрайна, заяви директорът на Федералната служба за сигурост Александър Бортников, цитиран от Ройтерс.

ФСС осуети заговор за убийството на високопоставен руски офицер

Защитата на високопоставени фигури в Русия от ранга на първия заместник-началник на Главната управление на Министерството на отбраната генерал-лейтенант Владимир Алексеев ще бъде засилена, заяви пред колегията на Генералната прокуратура Бортников, цитиран от ТАСС.

Russia will increase security for high-ranking military officials following assassinations and attempted killings attributed to Ukraine, according to FSB chief Alexander Bortnikov.



На 6 февруари срещу Алексеев, първи заместник-началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили, беше извършено покушение, при което той е бил прострелян три пъти, но оцеля. Нападението беше извършено в жилищната сграда, в която живеел, в Москва. Следственият комитет на Руската федерация образува наказателно дело за опит за убийство. Украйна отрича да има участие в покушението.

Бортников днес каза, че състоянието на Алексеев се подобрява.