ФСБ засилва защитата на висшите си военни след серия убийства на високопоставени офицери

ФСБ съобщи, че състоянието на първия заместник-началник на ГРУ се подобрява, след като беше прострелян три пъти на 6 февруари

19 март 2026, 17:53
Източник: БТА

Р усия ще увеличи защитата на високопоставени военни представители след поредица убийства и опити за убийство, за които обвинява УКрайна, заяви директорът на Федералната служба за сигурост Александър Бортников, цитиран от Ройтерс.

ФСС осуети заговор за убийството на високопоставен руски офицер

Защитата на високопоставени фигури в Русия от ранга на първия заместник-началник на Главната управление на Министерството на отбраната генерал-лейтенант Владимир Алексеев ще бъде засилена, заяви пред колегията на Генералната прокуратура Бортников, цитиран от ТАСС.

На 6 февруари срещу Алексеев, първи заместник-началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили, беше извършено покушение, при което той е бил прострелян три пъти, но оцеля. Нападението беше извършено в жилищната сграда, в която живеел, в Москва. Следственият комитет на Руската федерация образува наказателно дело за опит за убийство. Украйна отрича да има участие в покушението.

Украйна: Предотвратихме заговор за убийство на министъра на отбраната

Бортников днес каза, че състоянието на Алексеев се подобрява.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Русия Защита на военни Опити за убийство Украйна Александър Бортников Владимир Алексеев Покушение Федерална служба за сигурност Главно разузнавателно управление Москва
„Прости ми, сине!“: Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му с разтърсващо съобщение

„Прости ми, сине!“: Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му с разтърсващо съобщение

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

Майката на Николай Златков: Той, Калушев и 15-годишното дете са починали на 5-6 февруари

Майката на Николай Златков: Той, Калушев и 15-годишното дете са починали на 5-6 февруари

ЕС притиска Виктор Орбан да деблокира 90 млрд. евро заем за Украйна

ЕС притиска Виктор Орбан да деблокира 90 млрд. евро заем за Украйна

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Последни новини

8 деца в болница с морбили във Врачанско: МЗ разкри, че само едно е било имунизирано

8 деца в болница с морбили във Врачанско: МЗ разкри, че само едно е било имунизирано

България Преди 1 час

Към настоящия момент се провежда епидемиологично проучване за определяне на контактните лица, издирване на други заболели и предприемане на противоепидемични мерки

КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

България Преди 1 час

„Топлофикация София“ и „Енерджи Маркет“ бяха глобени за сделки на енергийния пазар под пазарните нива

<p>Яростен мъж нападна лекар пред спешното в Кюстендил</p>

Нападение над лекар в Кюстендил - мъж задържан за хулиганство и телесна повреда

България Преди 2 часа

Обвиняемият е нанесъл удари на лекар-специализант пред спешното отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 2 часа

Участниците започват работа по следващата стая в апартаментите в събота от 20:00 ч.

НС прие окончателно т.нар. закон за лобизма

НС прие окончателно т.нар. закон за лобизма

Свят Преди 2 часа

Депутатите смениха името на законопроекта на Закон за прозрачност при представителство на интереси

<p>Иран иска такси за преминаване през Ормузкия проток</p>

Иран може да наложи транзитни такси за кораби в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Законопроектът се обсъжда от иранския парламент, докато Техеран засилва контрола над ключовия енергиен коридор

<p>Автомобил се вряза в хладилни витрини в Габрово</p>

Катастрофа на бул. "Столетов" в Габрово - кола се вряза в хладилни витрини

България Преди 2 часа

Екип по репатриране отстрани автомобила от мястото на произшествието

<p>НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ</p>

На второ четене: НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ

България Преди 2 часа

В законопроекта е предвидено да се създаде Национална система за единен превозен документ

,

Сълзи от смях очакват Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 2 часа

Звездните готвачи се изправят в забавен сблъсък на сетивата

Онлайн платформа следи финансирането на общинските проекти

Онлайн платформа следи финансирането на общинските проекти

България Преди 3 часа

Данните разкриват над 1,1 млрд. евро заявени средства и недостиг от близо 100 млн. евро

<p>Парламентът блокира структурни промени в енергетиката</p>

Комисията по енергетика забрани на ресорния министър да преструктурира дружества на БЕХ

България Преди 3 часа

Синдикатите предупредиха за рискове, а министърът за възможна загуба на средства по ПВУ

.

България е 84-та по щастие в света: Финландия остава недостижима на върха

Любопитно Преди 3 часа

Световният доклад за щастието за 2026 г. е факт: Финландия води, а Коста Рика изненадва с присъствие в топ 5

<p>Политиката остава &bdquo;мъжка игра&ldquo;: Жените са едва 30% от кандидатите за вота на 19 април</p>

ЦИК регистрира 4786 кандидати за парламентарния вот на 19 април

България Преди 3 часа

Жените са 1439, а мъжете – 3347

<p>Никога не яжте това за закуска, много е опасно</p>

Никога не яжте това за закуска, много е опасно

Любопитно Преди 3 часа

Закуската има за цел да даде старт на деня ви и да ви осигури достатъчно енергия до обяд. Затова какво ядете първо сутрин има значение, а диетолозите казват, че има храни, които е добре да включите, и други, които да избягвате

Президентът на Румъния: Иранското външно министерство не е заплашвало страната ни

Президентът на Румъния: Иранското външно министерство не е заплашвало страната ни

Свят Преди 4 часа

Никушор Дан увери, че са защитени чрез стратегическото партньорство със САЩ и членството в НАТО

Демерджиев отговори на Калин Стоянов: Нито мога, нито искам да нареждам арести

Демерджиев отговори на Калин Стоянов: Нито мога, нито искам да нареждам арести

България Преди 4 часа

"Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Схемата е ясна", заяви бившият служебен министър на вътрешните работи

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Сълзи от смях очакват Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Съпругата на Брус Уилис с емоционално послание за рождения му ден

Edna.bg

Футболисти на ЦСКА и ЦСКА 1948 ще играят заедно срещу Йоанис Питас

Gong.bg

Младежкият национал Цветослав Маринов: Ще дадем всичко от себе си срещу Лудогорец

Gong.bg

Майката на Николай Златков: Той, Калушев и 15-годишното дете са починали на 5-6 февруари

Nova.bg

Гюров: България остава твърдо с НАТО. Рюте: Винаги можем да разчитаме на вас

Nova.bg