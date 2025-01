"Западът и Украйна направиха войната неизбежна": Нов руски учебник разкрива за Украйна

В Москва беше представен нов учебник, в който руската война в Украйна се сравнява със съветската борба срещу нацистите и се казва, че Русия е била "принудена" да изпрати войски в Украйна, предаде Ройтерс.

Президентът Владимир Путин представя войната, която Москва официално нарича "Специална военна операция", като трудна, но необходима борба срещу подкрепяната от Запада и НАТО Украйна. Той казва, че тя е част от по-широка екзистенциална битка срещу упадъчния Запад, който се опитва да отслаби и разедини Русия.

От своя страна Украйна и нейните западни съюзници казват, че Русия води брутална и непровокирана война, само за да спечели територия.

Тритомната "Военна история на Русия" е редактирана от Владимир Медински, помощник на Путин, който оглавяваше делегацията, провела неуспешни мирни преговори с Украйна през 2022 г., и вече е съавтор на основния руски учебник по история.

A new history textbook for Russian teens claims Russia had no choice but to send troops into Ukraine in 2022. https://t.co/Bai8HuT97K

Третият том е предназначен за изучаване от деца на възраст над 15 години.

В него се обяснява защо Кремъл смята, че войната е започнала и как се води, изтъкват се случаите на героизъм на бойното поле и се описва как съвременната руска армия понякога използва техники, използвани от съветската армия по време на Втората световна война.

В глава, озаглавена "Професионализъм, непоколебимост и смелост: Руските войски в Специалната военна операция", книгата разказва на учениците, че Русия е била "принудена" да изпрати свои войски в Украйна през 2022 г.

At TASS, a new textbook by Medinsky was presented, and it was explained how schoolchildren will be taught about the war in Ukraine.



The textbook on military history, edited by Vladimir Medinsky, an aide to Putin, is an additional resource for grades 6-11. Earlier, Medinsky… pic.twitter.com/mJVbnPQUrq