Путин: Изборите в Беларус свидетелстват за политическия авторитет на Лукашенко

Р уският президент Владимир Путин поздрави беларуския си колега Александър Лукашенко за преизбирането му за седми мандат, като похвали „политическия му авторитет“, съобщиха от Кремъл.

Lukashenko Avoids "Beating" Putin in Elections



On Sunday, January 26, #Belarus held a vote for the presidency. The country’s Central Election Commission announced Alexander #Lukashenko as the winner. According to preliminary data, Lukashenko received a record-breaking 86.82% of… https://t.co/IvhofHOb5h pic.twitter.com/T4GUANbGxg