Кремъл: Не сме получили сигнали от САЩ за възможна среща между Путин и Тръмп

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков каза днес, че в Москва все още не са получени никакви сигнали от САЩ за подготовката на евентуална среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Досега не сме получили никакви сигнали от американците", заяви Песков. "По всяка вероятност е необходимо определено време", отбеляза той, като същевременно добави, че Русия остава готова за организирането на такава среща. По думите на Песков за Москва е ясно, че Вашингтон все още е заинтересован от среща между Путин и Тръмп.

#WorldNews: The #Kremlin said on Monday it had yet to receive any signals from the #UnitedStates about arranging a possible meeting between President Vladimir Putin and President Donald Trump but remained ready to organize such an encounter.https://t.co/NaNJ93AvsS