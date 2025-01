Войната в Украйна: Какви козове държи Тръмп срещу Путин

Н овият американски президент заплаши Русия с намаляване на цените на нефта. Щял да помоли ОПЕК и основната износна стока на Путин ще поевтинее до 50 долара за барел, че и по-малко. Веднага след това дойде заявлението, че Тръмп иска незабавно да види Путин, войната в Украйна трябва да бъде прекратена, съобщи Deutsche Welle.

В отговор Москва съобщи, че засега не е получавала никакви конкретни предложения. Но кое е по-сложното – да убедиш Русия да прекрати огъня или да накараш Кремъл да седне на масата за преговори?

Масирана медийна подготовка

Още преди инагурацията на Доналд Тръмп неговият екип започна да пуска в медиите различни схеми, на базата на които във Вашингтон възнамерявали след 20 януари да постигат прекратяване на войната в Украйна. Многото варианти би трябвало да вдъхновят Путин и неговото обкръжение. Предполагаше се, че сегашната фронтова линия може да стане разделителна, че на Украйна ще бъде предложено да остави на Русия окупираните територии, че европейските съюзници на Киев няма да бъдат допуснати на масата за преговори.

Всеки път обаче след доброто ченге по медиите се явяваше и лошото: Вашингтон щял да принуди Русия да се съгласи на мир, Тръмп бил готов да разреши да се удря с всякакво оръжие по международно признатата територия на Русия, можел също така да започне да предоставя оръжие на украинците даже по-щедро и от Байдън.

BREAKING: Vladimir Putin says he's ready to discuss peace in Ukraine with President Trump.



Weird I was told Trump would start WW3 🤔pic.twitter.com/Vt08k2clvB