Генадий Шаповалов поема командването на Сухопътните войски на Украйна

Г енадий Шаповалов беше назначен за нов командир на Сухопътните войски на украинските въоръжени сили на мястото на Михайло Драпатий, който беше освободен в началото на юни. Съответният указ на президента Владимир Зеленски № 412/2025 от 19 юни е публикуван на уебсайта на държавния глава, съобщава УНИАН.

"Той ще назначи Генадий Николаевич Шаповалов за командир на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в документа.

President Zelensky has appointed General Gennady Shapovalov as the new commander of the Ukrainian Army’s Ground Forces.



He will now be responsible for dismantling and liquidating Russian invaders.



