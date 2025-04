Владимир Путин иска директни преговори с Володимир Зеленски

Р уският президент Владимир Путин даде знак, че е отворен за двустранни преговори с украинския лидер Володимир Зеленски за първи път от ранните етапи на войната, съобщава Би Би Си (BBC).

Говорейки пред руската държавна телевизия в понеделник,

Путин каза, че Русия „винаги е гледала положително на всякакви мирни инициативи.

Надяваме се, че представителите на режима в Киев ще се чувстват по същия начин“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че коментарите на Путин показват готовност да участва в преки преговори с Украйна за това да не се нанасят удари по цивилни цели. Зеленски не отговори директно на коментарите на Путин, но каза, че Украйна е „готова за всеки разговор“, който ще гарантира безопасността на цивилните.

Russian President Vladimir Putin, under pressure from Washington to show willingness to make peace in Ukraine, proposed bilateral talks with Kyiv for the first time in years, and said he was open to more ceasefires after a one-day Easter truce https://t.co/uLjj9tLP8E pic.twitter.com/QeCGSNKv9Z