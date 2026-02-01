Свят

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

В петък вечерта принцеса Мете-Марит поднесе извинения

1 февруари 2026, 10:03
П убликуваните в петък нови документи по случая на покойния американски финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, хвърлиха сянка и върху норвежката принцеса Мете-Марит, съобщава ДПА.

Според медийни публикации от събота 52-годишната принцеса се споменава няколко пъти в документите, които публикува Министерството на правосъдието на САЩ в петък. Това, че принцесата се е познавала с Епстийн стана известно още преди години, припомня ДПА.

Специално внимание привлича имейл кореспонденция, касаеща визита в имението на Епстийн в Палм бийч, щата Флорида, през 2013 г. Дворецът потвърди пред телевизия NRK, че принцесата е наела от Епстийн къща посредством общ приятел, съобщава ДПА.

Норвежката принцеса е останала четири дни там заедно с приятел, съобщи говорителката на кралското семейство Гури Варпе. По думите на говорителката принцесата се е срещнала с Епстийн по време на посещението, но никога не е пребивавала на частния остров на мултимилионера - Литъл Сейнт Джеймс.

В продължение на години Джефри Епстийн е ръководел мрежа за сексуални злоупотреби, чийто жертви са били млади жени и непълнолетни. Той се самоуби в затвор в Манхатън през 2019 г. на 66-годишна възраст, припомня ДПА.

В петък вечерта принцеса Мете-Марит поднесе извинения. Тя каза, че не е проверила подробно миналото на Епстийн, съобщиха няколко норвежки медии. Мете-Марит призна, че е проявила „лоша преценка“ и изрази съжаление, че „изобщо е имала някакъв контакт с Епстийн“.

Принцесата изрази дълбоко съчувствие и солидарност към жертвите на финансиста.

Според норвежкия вестник „Дагенс Нерингслив“ Мете-Марит се е срещала няколко пъти с Епстийн в САЩ и в Осло през 2011 г. и 2013 г.

Публикуването на новите документи по случая Епстийн идва в много неподходящ момент за норвежката принцеса, тъй като синът й Мариус Борг Хойби ще бъде изправен пред съда във вторник по обвинения в изнасилване, малтретиране, домашно насилие, нанасяне на телесни повреди и увреждане на собственост, както и за нарушения на ограничителни заповеди.

Очаква се 29-годишният мъж да пледира по обвиненията във втория ден от процеса.

Източник: БТА    
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
