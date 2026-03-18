Ключово газово съоръжение в Иран гори, ударено от САЩ и Израел

А мериканско-израелски удари поразиха голямо газово съоръжение в Иранския залив, предизвиквайки пожар, съобщи иранската държавна телевизия.

Иран удари рафинерия в Израел, взривове в гигантско газово находище

„Преди минути части от газовите съоръжения в специалната енергийна икономическа зона Южен Парс в Асалуйе бяха ударени от снаряди, изстреляни от американско-ционисткия враг“, заяви заместник-губернаторът на южната провинция Бушер Ехсан Джаханиан, цитиран от АФП.

Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран

На място са изпратени противопожарни екипи, които работят за овладяване на огъня.