Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел

Н овите документи, които Министерството на правосъдието на САЩ публикува в петък по случая на осъдения за сексуални престъпления американски финансист Джефри Епстийн, включват имейли между председателя на организационния комитет за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Кейси Васерман и бившата партньорка и довереница на Епстийн Гилейн Максуел, информира Асошиейтед прес.

В публикуваните документи има кореспонденция между Васерман и Максуел от 2003 г. Васерман пише на Гилейн Максуел: „Мисля за теб през цялото време. Какво трябва да направя, за да те видя в тесни кожени дрехи?“. Двамата си разменят имейли и за масажи, а в един от имейлите Максуел пита дали ще бъде достатъчно мъгливо при предстоящата им среща „за да може да плуваш гол на плажа“.

В изявление, разпространено в събота, Васерман изрази дълбоко съжаление за кореспонденцията си с Гилейн Максуел, която се е случила „много преди нейните ужасни престъпления да излязат наяве“.

Casey Wasserman, current chairman of the 2028 LA Olympics organizing committee, emails to Ghislaine Maxwell appear in the latest Epstein files release. pic.twitter.com/1JY9s2HCAw — grizzy (@Furbeti) January 30, 2026

През 2021 г. Максуел беше осъдена по пет обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и злоупотреба с непълнолетни. Тя излежава 20-годишна присъда.

„Никога не съм имал лични или бизнес отношения с Джефри Епстийн. Както е добре документирано, през 2002 г. участвах в хуманитарна мисия като част от делегация на Фондация „Клинтън“ на борда на самолета на Епстийн. Изразявам дълбокото си съжаление за всякаква връзка с някой от двамата“, заяви Кейси Васерман, цитиран от АП.

LA Olympics boss Casey Wasserman’s racy emails with Ghislaine Maxwell while he was married revealed in Epstein files https://t.co/JuLnwZLMX2 pic.twitter.com/IW3O99hf9d — New York Post (@nypost) January 31, 2026

Документите от разследването на Джефри Епстийн бяха разкрити съгласно закон, който задължава правителството да отвори досиетата си за покойния финансист и неговата довереница и бивша приятелка Максуел. Епстийн се самоуби в затвора в Ню Йорк през август 2019 г., месец след като беше обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. През 2008 г. той се призна за виновен по обвинение в склоняване към проституция на непълнолетно лице.

Кейси Васерман е създател на агенция за спортни и други таланти и представлява топ играчи във футбола, баскетбола и бейзбола, както и известни актьори като Адам Сандлър и Брад Пит. Напоследък той е в центъра на вниманието като председател на организационния комитет за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Неговото лобиране изигра важна роля за спечелване на домакинството на Летните олимпийски игри в САЩ през 2028 г.

През 2021 г. Васерман се разведе с жена си Лора Зифрин Васерман след 20-годишен брак, припомня АП.