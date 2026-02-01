Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел

Свят

1 февруари 2026, 08:19
Н овите документи, които Министерството на правосъдието на САЩ публикува в петък по случая на осъдения за сексуални престъпления американски финансист Джефри Епстийн, включват имейли между председателя на организационния комитет за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Кейси Васерман и бившата партньорка и довереница на Епстийн Гилейн Максуел, информира Асошиейтед прес.

В публикуваните документи има кореспонденция между Васерман и Максуел от 2003 г. Васерман пише на Гилейн Максуел: „Мисля за теб през цялото време. Какво трябва да направя, за да те видя в тесни кожени дрехи?“. Двамата си разменят имейли и за масажи, а в един от имейлите Максуел пита дали ще бъде достатъчно мъгливо при предстоящата им среща „за да може да плуваш гол на плажа“.

В изявление, разпространено в събота, Васерман изрази дълбоко съжаление за кореспонденцията си с Гилейн Максуел, която се е случила „много преди нейните ужасни престъпления да излязат наяве“.

През 2021 г. Максуел беше осъдена по пет обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и злоупотреба с непълнолетни. Тя излежава 20-годишна присъда. 

„Никога не съм имал лични или бизнес отношения с Джефри Епстийн. Както е добре документирано, през 2002 г. участвах в хуманитарна мисия като част от делегация на Фондация „Клинтън“ на борда на самолета на Епстийн. Изразявам дълбокото си съжаление за всякаква връзка с някой от двамата“, заяви Кейси Васерман, цитиран от АП.

Документите от разследването на Джефри Епстийн бяха разкрити съгласно закон, който задължава правителството да отвори досиетата си за покойния финансист и неговата довереница и бивша приятелка Максуел. Епстийн се самоуби в затвора в Ню Йорк през август 2019 г., месец след като беше обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. През 2008 г. той се призна за виновен по обвинение в склоняване към проституция на непълнолетно лице.

Кейси Васерман е създател на агенция за спортни и други таланти и представлява топ играчи във футбола, баскетбола и бейзбола, както и известни актьори като Адам Сандлър и Брад Пит. Напоследък той е в центъра на вниманието като председател на организационния комитет за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Неговото лобиране изигра важна роля за спечелване на домакинството на Летните олимпийски игри в САЩ през 2028 г.

През 2021 г. Васерман се разведе с жена си Лора Зифрин Васерман след 20-годишен брак, припомня АП.

Източник: БТА, София Георгиева    
Какво изплува в досиетата

