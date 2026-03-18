Учените са установили неочаквана причина за тежките последици от инсулт

К акво се случва с мозъка в първата година след инсулт? Мащабно проучване, публикувано в списание Neurology, проследи съдбата на 1000 пациенти, за да разкодира критичния път към възстановяването. Изследователите анализират всяка стъпка от живота на участниците – от когнитивните способности до качеството на живот – в опит да разберат как 66-годишните пациенти се справят с последствията от исхемичния удар.

Те били оценени и по това колко добре са изпълнявали ежедневните задачи - както прости, така и по-сложни, като ходене, къпане, готвене и домакинска работа. Резултат „2“ показва известна трудност, докато „3“ показва значителна трудност.

Участниците са имали по-високи средни резултати, което показва по-трудно възстановяване на три, шест и дванадесет месеца. Например, на три месеца средният резултат за жените е бил 2,39, докато за мъжете е бил 2,04. Резултатите обаче са намалели от три до дванадесет месеца, което показва известно подобрение.

След корекция за възраст, раса и етническа принадлежност, образование и здравно осигуряване, изследователите установили, че средните резултати на жените участнички са били съответно с 0,13, 0,10 и 0,09 точки по-високи на три, шест и дванадесет месеца, което показва по-лошо възстановяване в сравнение с мъжете. Изследователите отбелязват обаче, че ефектът е малък.

Въпреки че не са открити полови разлики в други области на рехабилитацията, и двата пола демонстрират подобрения в неврологичните функции, включително комуникацията и простите двигателни показатели.

Ограничение на проучването е, че изследователите не разполагали с данни за достъпа на участниците до рехабилитационни услуги, което не им позволило да оценят потенциалното им въздействие.