Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

Напрежението между Иран, САЩ и Израел расте: Какво се случва в Близкия изток

А ли Лариджани, високопоставен съветник на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, бе убит на възраст 67 години при американско-израелски въздушен удар в Техеран, съобщи снощи полуофициалната иранска информационна агенция Фарс.

Ето някои факти за Лариджани:

Лариджани е роден в Наджаф, Ирак, през 1958 г. и произхожда от влиятелно семейство. Той е брат на аятолах Садек Амоли Лариджани, който е председател на Съвета за целесъобразност – орган, който посредничи при спорове между иранския парламент и Съвета на пазителите – група от духовници и юристи, която контролира изборите и законодателството в Ислямската република.

Лариджани е ръководител на държавния монопол за радио и телевизия в Иран в продължение на 10 години, преди да се оттегли през 2004 г., за да стане съветник по въпросите на сигурността на Хаменей.

Той е бивш член на елитния ирански Корпус на гвардейците на ислямската революция и се кандидатира на президентските избори през 2005 година. Лариджани обаче тогава изостава значително от няколко други кандидати, включително Махмуд Ахмадинеджад, който в крайна сметка печели изборите.

През 2005 година Лариджани е назначен за секретар на Висшия съвет за национална сигурност, който е най-високопоставеният орган в сферата на сигурността в Иран.

Той заема твърда позиция по въпроса за ядрената програма на страната, когато през 2005 г. е назначен за главен преговарящ по ядрените въпроси. Лариджани казва, че ако Иран приеме стимулите, предлагани по това време от ЕС в замяна на това Ислямската република да се откаже от ядрения си горивен цикъл, това би било като да се размени „перла за шоколадов бонбон“.

Лариджани подава оставка като главен преговарящ на Иран по ядрените въпроси през октомври 2007 г. през мандата на Ахмадинеджад.

Като умерен консерватор от вътрешния кръг на духовенството, Лариджани е председател на парламента на Иран от 2008 до 2020 година.

Иранският орган за наблюдение на изборите, известен с твърдолинейните си позиции, отхвърля кандидатурата на Лариджани за президентските избори в Иран през 2021 г. и 2024 година.

През 2020 година Хаменей назначава Лариджани за свой политически съветник и за член на Съвета за целесъобразност.