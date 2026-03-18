Техеран потвърди смъртта на ръководителя на иранските сили за сигурност Али Лариджани

18 март 2026, 07:40
Е скалацията на напрежението в Близкия изток продължава, след като Иран потвърди смъртта на високопоставения си представител Али Лариджани при атака, за която Техеран обвинява Израел.

От Висшия съвет за национална сигурност на страната съобщиха, че Лариджани е загинал, заедно със сина си и негови телохранители. В изявлението се посочва, че той е „получил сладката благодат на мъченичеството“.

Али Хаменей: На Израел няма да му се размине

По информация на ирански медии, Лариджани е бил ударен при атака с участието на американски и израелски изтребители, докато се е намирал в дома на дъщеря си. При същите удари е загинал и генерал Голамреза Солеймани – ръководител на паравоенните сили „Басидж“.

Погребенията на двамата, както и на други загинали военнослужещи, се провеждат в центъра на Техеран.

"Смъртоносен капан": Расте броят на жертвите в Иран

Иранският президент Масуд Пезешкиан остро осъди случилото се и обеща твърд отговор. По думите му страната ще „отмъсти сурово“ на всички, които стоят зад атаката.

Само часове по-късно напрежението прерасна в нови удари. Най-малко двама души загинаха при иранска ракетна атака срещу Израел. Те са били тежко ранени в град Рамат Ган, близо до Тел Авив, и по-късно са починали.

Други двама души са с леки наранявания след удари в Бней Брак и Петах Тиква.

Ескалация в Близкия изток: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове (ОБЗОР)

Иранската държавна телевизия съобщи, че атаката е била пряк отговор на убийството на Али Лариджани, като са използвани ракети с касетъчни бойни глави.

От израелската армия потвърдиха за удари на няколко места в централната част на страната и призоваха гражданите да избягват засегнатите райони. Медийни кадри показват нанесени щети, включително на жп гара „Савидор“ в Тел Авив.

Al Jazeera: Вашингтон е знаел за атаката на Израел срещу Иран

Междувременно напрежението се разширява и извън Израел. Дрон е атакувал американското посолство в Багдад, като в района е била чута експлозия, съобщиха иракските служби за сигурност.

Ситуацията в региона остава изключително напрегната, като опасенията от по-широк конфликт продължават да нарастват.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
