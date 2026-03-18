Любопитно

Тайният код в косите на Кейт: Какво послание скри принцесата в сложната си прическа?

Принцесата очарова със стилно зелено палто на Alexander McQueen и сложна прическа с плитки, в която експертите видяха поклон към Ирландия. Визията е намигване на първия ѝ парад от 2012 г., доказвайки умението ѝ да преплита традиция и съвременен шик

18 март 2026, 14:42
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс беше истинско видение в зелено във вторник, когато се появи в Олдършот, за да посети полка на парада за Деня на Свети Патрик в казармата „Монс“. Принцесата, която е полковник на Ирландската гвардия, избра интерпретация на визия, която носеше през 2012 г. на първия си парад за Свети Патрик.

Съпругата на принц Уилям заложи на вълнено палто в цвят „горско зелено“ от Alexander McQueen със структурирани рамене и двуредно закопчаване. Тя пристегна палтото още повече в талията с тежък черен колан с квадратна кожена катарама.

Източник: Getty Images

Под него принцесата носеше черна плисирана рокля. Тя допълни визията си с черни боти с остър връх и тънък ток от Ralph Lauren, черен шал, обеци с изумруди и диаманти „Halo“ от Asprey London и красива филцова шапка с акцент от Gina Foster Millinery. През 2012 г. Кейт избра палто-рокля в зелено с ефектен черен колан върху него.

Източник: Getty Images

Що се отнася до козметичната ѝ визия, кралската особа носеше топли кафяви сенки за очи и червило в нюанс „моите устни, но по-добри“. Косата ѝ беше „короната“ на визията. Разположен в средата на главата ѝ, кокът на Кейт представляваше сложна плетеница, като страничните секции бяха изтеглени назад зад ушите ѝ, за да създадат повдигнат вид.

Това е визия, която направи впечатление на модния стилист Лиан Джоунс. „Обожавам това намигване към "ранната Кейт" – почит към нейния дебют на Деня на Свети Патрик през 2012 г. Това палто с колан се усеща като осъвременена версия на онази визия и вероятно дори по-силен вариант“, споделя тя.

Източник: Getty Images

„Там, където тогава беше избрала голи крака, сега тя е приземила тоалета със своите характерни велурени боти – което му придава по-рафиниран и съвременен вид“.

Лиан особено харесва съчетаването на различните нюанси на зеленото. „Шапката е точно съчетана с палтото, създавайки безпрепятствена, излъскана визия, докато структурираният детайл с панделка добавя нотка елегантност. Това е форма на шапка, която очевидно работи за нея – виждали сме подобни стилове наскоро, включително по време на посещението на германския президент през декември, черен вариант на Коледа 2025 г. и отново на миналогодишната поява за Свети Патрик“.

Стилистът също така отбелязва как нейната креативна вдигната прическа допълва избора ѝ на облекло.

„Сплетеният детайл, преминаващ в чист възел, е особено елегантен щрих и се чудя дали не носи усещане за фино повествование. Плитката може да се интерпретира като препратка към ирландското наследство и келтския фолклор, където традиционните прически често включват сложни плитки, символизиращи статус и идентичност“, казва тя.

„Никоя част от гардероба на Кейт не е непланирана, така че не би било изненадващо, ако комбинацията от богати зелени тонове и този сплетен детайл са тиха почит към Ирландия днес“.

Източник: Getty Images

Кейт отдавна се появява на парада за Свети Патрик, но има специална роля, откакто беше назначена за почетен полковник на полка на Ирландската гвардия, наследявайки съпруга си през 2022 г., когато той стана почетен полковник на Уелската гвардия.

През 2025 г. кралската особа избра палто в цвят „бутилково зелено“ от Alexander McQueen с пристегната талия, обемни рамене и джобове на бедрата. Тя се облече топло с ръкавици, боти и шал, и добави допълнителен шикозен щрих с шапката си, украсена с цветя.

През 2024 г. тя пропусна парада поради здравословното си състояние, но годината преди това порази всички в по-светъл нюанс на зеленото. Роклята-палто в цвят тийл по поръчка от Catherine Walker се отличаваше с висока яка и копчета отпред, и беше съчетана с подходящи обувки Gianvito Rossi и шапка от Jane Taylor.

24 снимки
кейт свети патрик
кейт свети патрик
кейт свети патрик
кейт свети патрик
Принцесата на Уелс Ден на Свети Патрик Кейт Мидълтън Зелена мода Кралски стил Вълнено палто Alexander McQueen Ирландска гвардия Филцова шапка Модна визия
Последвайте ни
ЦИК тегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

ЦИК тегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

"Как се стреляш два пъти с различни оръжия?": Майката на Николай Златков с нови разкрития

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

„Кълна се в Корана, не съм ви враг“ – ирански командир към Мосад

„Кълна се в Корана, не съм ви враг“ – ирански командир към Мосад

Два пъти годишно най-нуждаещите се ще получават добавки

Два пъти годишно най-нуждаещите се ще получават добавки

pariteni.bg
9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

