Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

П акистан обяви „временно прекратяване“ на бойните действия с Афганистан по повод края на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

Министърът на информацията Атаулах Тарар съобщи, че паузата за Рамазан байрам е поискана от „братски ислямски държави“ - Саудитска Арабия, Катар и Турция, и ще продължи пет дни - от четвъртък, 19 март, до полунощ в понеделник.

„Пакистан прави този жест в дух на добра воля и в съответствие с ислямските норми“, заяви той, цитиран от АФП.

Тарар предупреди, че при всяка трансгранична атака, удар с дрон или терористичен инцидент на територията на Пакистан, военните операции ще бъдат незабавно възобновени с „нова сила“.