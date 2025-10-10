Свят

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

Американският президент Доналд Тръмп е пренебрегнат в избора на комисията, въпреки упоритостта му и твърденията, че именно той най-много заслужава това отличие

10 октомври 2025, 12:08
Мария Корина Мачадо от Венецуела е удостоена с Нобеловата награда за мир за 2025 г., предаде Би Би Си (BBC).

В публикация в X, комитетът заявява, че е присъдил на Мария Корина Мачадо Нобеловата награда за мир „за нейната неуморна работа за насърчаване на демократичните права за народа на Венецуела и за борбата ѝ за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“.

Нобеловата награда за мир за 2025 г. отива при жена, която поддържа пламъка на демокрацията сред нарастващия мрак“.

Мария Корина Мачадо получава Нобеловата награда за мир като един от най-изключителните примери“ за смелост в Латинска Америка през последните години.

Мачадо е ключова обединяваща фигура, добавя председателят на комисията.

Точно това е в основата на демокрацията, нашата споделена готовност да защитаваме принципите на народното управление, въпреки че не сме съгласни. Във време, когато демокрацията е застрашена, е по-важно от всякога да защитим тази обща основа“.

Йорген Уатне Фриднес очертава каква е ситуацията във Венецуела, казвайки, че демократичната работа е опасна.

Мачадо се застъпи за свободни и честни избори преди повече от 20 години - избор на бюлетини пред куршуми,

казва той.

Тя е прекарала години в работа за свободата, добавя той.

Американският президент Доналд Тръмп е пренебрегнат

в избора на комисията, въпреки упоритостта му и твърденията, че именно той най-много заслужава това отличие.

Председателят на нобеловата комисия Йорген Уатне Фриднес беше попитан за Доналд Тръмп и по-конкретно за натиска от самия президент на САЩ и някои представители на международната общност да се отпусне наградата за Тръмп и дали този натиск е повлиял на работата на комитета при обсъждането.

Той отговори, че в дългата история на Нобеловата награда за мир комитетът е бил свидетел на кампании и медийно напрежение“ и получава хиляди писма всяка година от хора, които споделят това, което поред тях води до мир“.

Ние основаваме решението си само на работата и волята на Алфред Нобел“, заключава той.

Проблеми със сигурността на лауреата

Фриднес беше попитан и за безопасността и сигурността на Мачадо сега, след като тя е получила тази награда. Мачадо се укрива от август 2024 г. Председателят каза, че това е дискусия, която водят всяка година, особено когато човекът, който получава наградата, се укрива поради сериозни заплахи за живота си“.

Той обясни, че тя е активна и ще продължи да бъде във Венецуела, така че са взели предвид, че наградата ще подкрепи нейната кауза, а не, че ще я ограничи“На въпрос дали очакват да я видят на церемонията по връчване на наградата в Осло през декември, той отговори, че се надяват, но признават, че има сериозен проблем със сигурността.

Коя е Мария Корина Мачадо?

Световната сцена приветства новия си символ на борбата за демокрация венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която бе удостоена с Нобелова награда за мир. Нейната история е хроника на неспирна съпротива срещу авторитаризма и отдаденост на принципите на свободните избори, което я превръща в глобален фар на надеждата.

Родена през октомври 1967 г., Мачадо е инженер по образование, с допълнителни познания във финансовата сфера. Преди да се посвети на политическия активизъм, тя е работила за кратко в бизнеса. Още през 1992 г. обаче, Мачадо показва своята социална ангажираност, създавайки фондация Атенеа“, която помага на бездомните деца в Каракас.

Десетилетие по-късно, през 2002 г., тя става съосновател на Сумате“ организация, посветена на насърчаването на честни и свободни избори във Венецуела. Чрез подготовка на наблюдатели и мониторинг на гласуванията, Сумате“ се превръща в ключов глас за прозрачност в страната.

Политическата кариера на Мачадо набира скорост през 2010 г., когато е избрана за депутат в парламента. Нейната опозиционна позиция обаче скоро води до репресии през 2014 г. тя е отстранена от поста си от властите. Несломима, през 2017 г. Мачадо допринася за създаването на коалицията Аз съм Венецуела“, обединяваща продемократични сили в страната.

Последната глава от нейната борба се развива през 2023 г., когато Мария Корина Мачадо обявява кандидатурата си за президент на изборите през 2024 г. Венецуелските изборни власти обаче блокират кандидатурата ѝ, което я принуждава да подкрепи Едмундо Гонсалес Урутия. Въпреки мобилизацията на опозицията и събраната документация, която според тях доказва победата на Урутия, режимът във Венецуела обявява Николас Мадуро за победител и затяга хватката си около властта.

Нобеловата награда за мир за Мария Корина Мачадо е не само лично признание за нейната храброст и упоритост, но и мощен сигнал към света за продължаващата борба за демокрация и човешки права във Венецуела. Нейният живот е доказателство, че дори пред лицето на тиранията, духът на съпротивата може да вдъхнови милиони и да промени хода на историята.

