Дипломатически скандал: Нетаняху нарече Великобритания „ислямска република“, Лондон отвърна остро

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху нарече Великобритания “ислямска република” в интервю, в което разкритикува британската позиция за Израел, а Лондон определи коментара му като “напълно неприемлив”, предаде АФП.

В излъчен вчера подкаст на Израелското армейско радио най-десният премиер в историята на Израел припомни, че внукът на Уинстън Чърчил открито е подкрепял Израел по време на Шестдневната война през 1967 г.

“Може ли подобно нещо да се случи днес?”, запита той реторично и отговори с усмивка: “Някой някога каза, че първата ислямска република, която ще притежава ядрено оръжие ще бъде Ислямска република Великобритания. Уверяваме, че няма да има друга тук - в Иран”.

Със споменаването на Иран израелският премиер казва, че Западът няма да позволи на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие. Нетаняху обаче греши в интепретацията си, защото първата ислямска република с ядрено оръжие е Пакистан.

“Такива коментари са напълно неприемливи и ние предадохме това на израелското правителство”, заяви вчера говорител на британското правителство.

Думите на Нетаняху напомнят на редовните изказвания на крайнодесни западни политици и анализатори, които неоснователно твърдят, че някои региони на Обединеното кралство са обект на ислямското право, заради имигрантското население, живеещо там.

В интервю за Би Би Си вчера говорителят на израелското правителство Давид Менсер се опита да омаловажи думите на Нетаняху. “Той повтори чужд цитат”, каза Менсер и отбеляза, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е “направил този коментар” по-рано. “Той цитира това, което каза вицепрезидентът”, добави израелският говорител, припомня БТА.

През 2024 г. по време Мюнхенската конференция по сигурността Джей Ди Ванс предположи, че Великобритания ще стане “първата наистина ислямистка страна, която ще има ядрено оръжие” - коментар, който предизвика критики от високопоставени британски личности по онова време.

Великобритания е сред държавите, които напоследък обявиха, че признават Палестинска държава, с което си навлякоха гнева на Израел.

Новият британски премиер Анди Бърнам обвини предшественика си Киър Стармър, че не е оказал достатъчно силен натиск върху Израел за прекратяване на войната в ивицата Газа.

В интервю за в. “Гардиън” малко преди да встъпи в длъжност Бърнам посочи, че Великобритания обмисля да забрани търговията със стоки, произведени в еврейските селища на Западния бряг. Тази територия е окупирана от Израел от 1967 г.

Обединеното кралство, което традиционно смятано за близък съюзник на САЩ, се дистанцира и от американско-израелската война срещу Иран. |