Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

25 януари 2026, 08:20
Източник: AP/БТА

А мериканските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха снощи с премиера Бенямин Нетаняху в Израел и го призоваха да премине към втората фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа. Това съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на канцеларията на израелския премиер.

Зетят на Тръмп отново на дипломатическа мисия в Израел

"Нетаняху се срещна със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър", гласи изявлението.

Американски представител, пожелал да остане анонимен, посочи пред АП, че пратениците са работили в тясно сътрудничество с Нетаняху за връщането в Израел на останките на последния израелски заложник в Газа Ран Гвили и по предстоящите стъпки за демилитаризация на ивицата. Информацията е потвърдена и от местните издания Times of Israel и Jerusalem Post.

Преговорите за Газа: САЩ и Израел търсят нов план за мир

Миналата седмица Уиткоф обяви началото на втората фаза от плана на Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа, която включва разоръжаването на палестинската групировка „Хамас“ и преходна технократична палестинска администрация в Газа.

Ръководителят на подкрепяния от САЩ технократски Национален комитет за управление на Газа (НКУГ) Али Шаат заяви в четвъртък, че граничният пункт „Рафах“ между палестинския анклав и Египет - в действителност единственият път за влизане и излизане от ивицата Газа за почти всички нейни жители - около 2 милиона души, ще бъде отворен следващата седмица.

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Комитетът ще действа под ръководството на Съвета за мир, председателстван от Тръмп, както и с подкрепата на българския дипломат Николай Младенов в качеството му на върховен представител за Газа, с мандат за възстановяване на институциите на ивицата Газа и възстановяване на основните функции за управление.

Източник: БТА/Илиян Цвейн    
Стив Уиткоф Джаред Къшнър Нетаняху Газа Тръмп мир план
