Сушата страшно надвисва над Европа: Никой вече не е предпазен

С ушата завладява цяла Европа и никоя страна не може да се спаси от този факт вече. Езерото Монбел е блестящо, тюркоазено езеро, простиращо се на площ от 1400 акра в Югозападна Франция, в подножието на Пиренеите - рай за дивата природа, жизненоважен източник на вода за напояване на фермерите и за местните реки, както и туристически рай. Но след най-сухата зима от повече от шест десетилетия насам то е сянка на предишното си аз.

Свити водни нива, заземени лодки, буйове, които се опират в напуканата земя на дъното на езерото - сегашните гледки към езерото Монбел напомнят по-скоро на това, което може да се очаква в края на горещото лято. А не в края на зимата.

Понастоящем нивото на водата е около 28% от капацитета му и е по-малко от половината от обичайното за този период на годината.

"В историята на езерото, създадено в началото на 80-те години на миналия век, това е първият път, когато ситуацията е толкова сериозна", казва Борис Руке, земеделски производител и ръководител на отдела по водите в Националната федерация на земеделските съюзи в Ариеж, региона, в който се намира езерото Монбел.

Езерото и преди се е сблъсквало с трудни моменти, "но това е нещо изключително", казва Руке пред CNN.

