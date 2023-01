Има ли връзка между Азорските острови и Атлантида

А зорските острови, изникнали от дълбоката морска мъгла в средата на Атлантическия океан, на около 800 мили (1287 км) западно от Португалия, изглеждат като украсени с папрати и цветя бижута в огромна синя бездна. Днес, до голяма степен неактивен вулканичен архипелаг, за повечето хора регионът е популярно екзотично място за бягство, но за някои тези зелени острови представляват най-доброто доказателство за съвременен фрагмент от прочутата потънала земя на Атлантида.

Aко се приеме за чиста монета разказът на Платон, описан в "Критий" и "Тимей", то географски основната земна маса на Атлантида, от която е произлязла нейната разрастваща се морска империя, би трябвало да се намира почти точно там, където в момента от дълбокия Атлантически океан се подава съвременната верига от Азорски острови.

Игнатиус Донъли, американският конгресмен и близък приятел на Ейбрахам Линкълн, който през 1882 г. написва емблематичната книга "Атлантида: древният свят", е сред първите, които отбелязват това, както и екипажът на изследователския кораб H.M.S. Challenger, чиято статия от 1877 г. в Scientific American, озаглавена "Погледи към Атлантида", гласи:

"Докато новата Америка се е формирала по този начин, древната Атлантида несъмнено е потъвала. Кога е настъпило окончателното ѝ изчезване, все още не е установено; съвсем наскоро обаче две или три изследователски линии сякаш се обединяват в подкрепа на истинността на древната история, дълго време смятана за митична, по отношение на геологически скорошното настъпване на тази чудна катастрофа. Археогеологията достатъчно убедително доказа, че човешката памет се простира много по-назад, отколкото историята е била склонна да признае; така че не остава никаква вътрешна неправдоподобност в историята, която египетските жреци разказали на Солон."

В една статия на Washington Post от 1988 г., озаглавена "Сао Мигел, Азорските острови", например, кореспондентът Дейвид Йедън лети до Азорските острови, за да се срещне с местен екскурзовод в Сао Мигел, за да опише няколко избрани забележителности, само за да се окаже, че обсъжда Атлантида на питие с домакина си. В статията той пише;

"Повечето азорейци изобщо не се съмняват по този въпрос."

"Разбира се, това е Атлантида! настоява Антонио Пинеро."

Още в Атина, 2345 години преди да се развие тази малка размяна на мнения в кафене "Сао Мигел", Платон пише в своя "Тимей", описвайки част от столицата на атлантите;

"На следващо място, те са използвали извори както със студени, така и с горещи извори; те бяха много обилни и двата вида чудесно пригодени за употреба поради сладостта и превъзходството на водите им. Около тях построили сгради и засадили подходящи дървета; също така цистерни, някои от които били отворени към небето, а други покрили с покрив, за да се използват през зимата като топли бани; имало царски бани и бани на частни лица, които били отделени; също така отделни бани за жени, а други - за коне и добитък, и им придавали толкова украса, колкото било подходящо за тях."

Въпреки че това може да изглежда като незначителен аспект от разследването, имайте предвид, че днес една от основните туристически атракции на Азорските острови са многобройните им лечебни извори. Както наскоро обясни един туристически пътеводител: "Остров Сао Мигел е дом на изключителен набор от горещи минерални извори, които със сигурност ще ви издигнат до несравнимо ниво на релаксация. Уникалният вулканичен произход на Азорските острови превръща тези острови в термален рай, в който има парещи, богати на желязо басейни, закътани сред буйна зелена растителност и тропически дървета, и дори естествен океански басейн, загряван от вулканичен отвор и охлаждан от приливите и отливите на Атлантическия океан." Звучи доста приятно.

Азорските острови бяха за кратко в центъра на вниманието и през 2013 г., когато случайно откритие разкри странен обект на дъното на океана. Диоклесиано Силва, португалски рибар, забелязва необичайно изображение на дълбокомера на яхтата си, докато плава с тролей между островите Сао Мигел и Терсейра. Според уредите му основата на пирамидалната структура е с площ от 86 111 кв. фута (8000 кв. м), а върхът ѝ е потопен само на 40 фута (12,2 м) под повърхността, докато самата структура се издига на височина от почти 200 фута (61 м) от основата си. Установено е също така, че тя е ориентирана директно към четирите геофизични кардинални посоки.

От географска гледна точка, по отношение на работната хипотеза - описана от Платон - че регионът, който наричаме Азорски архипелаг, е истинското географско местоположение на някогашния дом на атлантите, в окончателно намален размер след предишните две разрушения на континента, описани подробно от Едгар Кейси и други като Рудолф Щайнер и Уилям Скот-Елиът, това, което наистина е изумително, е, че когато човек погледне съвременна карта на Средноатлантическия хребет, може ясно да види почти идентичния контур на останалата атлантска земя, нарисуван на ръка от тийнейджъра Фредерик Оливър около 1886 г. по време на ясновидските му диктовки за миналия живот на неговата муза Филос в Атлантида през 11 160 г. пр.н.е. на остров Посейда.

Това се съдържа в свободна колекция от бележки, която по-късно се превръща в книгата "Жител на две планети", частно публикувана от майка му през 1904 г., години след ранната смърт на Оливър през 1899 г., и достигаща до по-широка публика едва след второ публикуване през 1920 г. Направената от Оливър канална скица е невероятно точна, като се има предвид, че по времето, когато ръкописът му е написан през 1884-86 г., той не е имал достъп до подробни карти на океанското дъно, тъй като такива не са съществували.

И все пак, ако се проследи формата на канализираната рисунка на Оливър, извивките и географските вдлъбнатини на земния масив на Посейда са невероятно сходни с действителното съвременно изображение на морското дъно на Азорските острови. Всъщност то се вписва върху съвременната карта като парче от пъзел, ако се разглоби до еднакъв размер и се ориентира. "Питач Рох", най-високата точка в Посейда според книгата на Фредерик Оливър, е бил огромен заснежен активен вулкан през 11 160 г. пр.

Това е съвсем близо до мястото, където Азорските острови се издигат от средата на Атлантическия океан, направо "пред стълбовете на Херкулес ", както твърди Платон. А от описанието на Платон на прочутата кръгла столица на Атлантида, чиято централна черта била монументална статуя на Посейдон, заобиколена от нереиди, би било логично Оливър и Кейси да наричат острова Посейдон, а културата - Атлантида.

Located between the Azores and the Canary Islands, and thus not surprisingly, also a possible match for the ancients' Fortunate Isles, is the #Madeira archipelago; here, with views of the island, in an impressive 1791 chart by William Johnston. #maps #HarvardLibrary pic.twitter.com/8HX4QZpxhW