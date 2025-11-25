България

Симона Велева: С общи усилия можем да гарантираме среда, в която журналистиката изпълнява своята ключова роля

Конференция на тема „Европейският акт за свободата на медиите - рамка за независимост и плурализъм в Европейския съюз“ се провежда в София

25 ноември 2025, 12:37
Симона Велева: С общи усилия можем да гарантираме среда, в която журналистиката изпълнява своята ключова роля
Източник: БТА

У бедена съм, че с общи усилия можем да гарантираме среда, в която журналистиката изпълнява своята ключова роля да информира свободно, да защитава демокрацията и да служи на гражданите. Това каза председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) д-р Симона Велева при откриването на конференцията на тема „Европейският акт за свободата на медиите - рамка за независимост и плурализъм в Европейския съюз“. Форумът се провежда днес в столичния грандхотел „Милениум".

„За мен е чест да открия днешната конференция, посветена на Европейския акт за свободата на медиите - рамка за независимост и плурализъм в Европейския съюз. Актът поставя в центъра на вниманието онези ценности, които са в основата на всяко свободно общество – независима, плуралистична и професионална журналистика, осъществявана от свободни и независими медии, които финансирани свободно и са прозрачни и плуралистични. Актът въвежда ясни гаранции срещу политическа намеса, прозрачни правила за медийната собственост и механизми за защита на редакционната автономия", обясни д-р Велева.

Тя допълни, че „всичко това са принципи, които ние, в СЕМ, като национален медиен регулатор, утвърждаваме и защитаваме ежедневно".

„Днешната среща е възможност не само да обсъдим правния и институционалния кодекс, но и да си зададем важния въпрос – как да приведем европейските стандарти, които съответстват с националното законодателство и да ги направим работещи и ефективни в българската медийна среда?", каза Симона Велева.

„СЕМ остава ангажиран с прилагането на принципите на този акт. Убедена съм, че с общи усилия можем да гарантираме среда, в която журналистиката изпълнява своята ключова роля да информира свободно, да защитава демокрацията и да служи на гражданите. Често, когато се говори за свобода на медиите и за свобода на журналистите, широката общественост разбира абсолютна свобода - липса на каквито и да е било граници, липса на каквито и да било ограничения, както подчертава Юрген Хабермас: „Демокрацията може да функционира само там, където има жива публична сфера", каза в обобщение председателят на СЕМ.

Източник: Емануел Смърков, БТА    
СЕМ София конференция медии Симона Велева
