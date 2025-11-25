България

Затвор за лъжесвидетелстване пред нотариус и край на таксите за коли, предлагат от ПП-ДБ

„Това е измислена такса, която ние настояваме да премахнем“, подчерта Йордан Иванов

25 ноември 2025, 12:22
Затвор за лъжесвидетелстване пред нотариус и край на таксите за коли, предлагат от ПП-ДБ
П П-ДБ предлагат до 5 години затвор за лъжесвидетелстване пред нотариус и отпадане на задължителната такса при прехвърляне на кола.

Народният представител Божидар Божанов от коалицията ПП-ДБ предложи изменения в чл. 290 от Наказателния кодекс, според които затаяването на истина пред нотариус или съзнателното потвърдително представяне на неверни данни ще бъдат обявени за престъпление, наказуемо подобно на лъжесвидетелстването пред съд – с до 5 години затвор.

Божанов сподели информацията чрез пост във Facebook, в който уточни: „След като управляващите отхвърлиха нашите предложения за превенция на имотните измами, днес внесохме изменения в Наказателния кодекс, с които се криминализира лъжесвидетелстването пред нотариус.  Това е пропуск в закона, защото лъжесвидетелстването пред съд или държавен орган е престъпление, но пред нотариус - не е. Това може да се поправи бързо с добавяне на една дума.“

Божанов напомни за скорошна новина -  схема за отнемане на имоти с фалшиви свидетели. 

Съществуват случаи, при които е възможно да се придобие имот по обстоятелствена проверка, въз основа на доказателства за грижа за имота в продължение на 10 години, както и плащане на данъци и сметки. Това се реализира чрез трима свидетели, които дават показания пред нотариуса.

Платени лъжесвидетели потвърждават, че определено лице ги е „стопанисвало“ повече от 10 години, въпреки че реалните собственици често са починали или в чужбина. Разкрит е случай за опит за присвояване на два централни софийски апартамента на стойност близо 1 млн. евро и десетки парцели в район Нови Искър, като част от измамниците и лъжесвидетелите вече са задържани, а разследването продължава, предаде NOVA

Във внесеният проект за промени в чл. 290 на 24 ноември от Божидар Божанов се пояснява, че целта е да се поправи важен пропуск в законодателството. Според актуалната практика нотариусите не се считат за органи на власт, а това означава, че лъжесвидетелстването пред тях остава извън обхвата на наказателната отговорност. Следователно, свидетели, които дават неверни показания в нотариални производства, не подлежат на санкции, дори когато техните показания влияят върху чужда собственост и правна сигурност.

Вижте внесеното предложение за корекция на законопроект ТУК.

Предложеното изменение ще направи затаяването на истина или съзнателното потвърждение на истина пред нотариус престъпление, единично с това пред съда. „Това ще засили защитата на правото на собственост и правната сигурност при сделки и актове, изповядвани от нотариус“, се посочва в законопроекта.

В допълнение, още един законопроект, предложен от Йордан Иванов от ПП-ДБ, е насочен към премахване на нотариалната такса при прехвърляне на превозни средства и да се въведе прехвърляне само с писмен договор. Иванов посочи, че темата засяга над 300 хиляди души годишно и стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса и българските граждани.

„Това е измислена такса, която ние настояваме да премахнем“, подчерта той. Прехвърлянето на автомобил ще бъде възможно чрез „обикновен писмен договор“, като законопроектът запазва опцията на гражданите да използват нотариални услуги, ако желаят.

Целта на измененията в Закона за движението по пътищата е да се намали административната тежест, като функциите за проверка и удостоверяване на обстоятелства, досега осъществявани от нотариусите, бъдат възложени на Министерството на вътрешните работи. По този начин ще се осигури необходимото ниво на сигурност за участниците в сделките, а едновременно с това ще се постигне по-облекчен ред за гражданите и бизнеса. 

Вижте внесеното предложение за корекция на законопроект ТУК.

Законопроектът предвижда регистрацията на придобитото моторно превозно средство да става само след установяване по електронен път, че дължимият данък е платен или не се дължи. Промените, внесени на 19 ноември 2023 г., имат за цел да модернизират системата за прехвърляне на моторни превозни средства в България по европейски модел, с което страната ще се адаптира към съвременните практики за управление на подобни транзакции.

Източник:  Йоана Христова, БТА, NOVA, Parliament.bg    
