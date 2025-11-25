България избира нов европрокурор на фона на разследване срещу Георгиева

М инистерството на правосъдието официално откри процедурата за избор на нов европейски прокурор от България. Мандатът на настоящия титуляр – Теодора Георгиева – изтича догодина, а подборът на нейния наследник е ключов както за страната ни, така и за работата на Европейската прокуратура (EPPO), която разследва престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Документи могат да се подават от 24 ноември до 12 декември 2025 г. в деловодството на Министерството на правосъдието на ул. „Славянска“ №1 в София. Кандидатите имат възможност да внесат документите си лично, чрез упълномощено лице, или да ги изпратят по куриер и поща – като за последните важи пощенското клеймо на датата на изпращане.

Националната процедура следва ясни критерии,

залегнали в регламента за Европейската прокуратура. Допустими са действащи прокурори и съдии с доказан професионален опит в наказателното право и разследването на финансови престъпления. Те трябва да притежават безупречна репутация, независимост и липса на конфликт на интереси.

Подборната комисия първо проверява документите на кандидатите, след което провежда публични изслушвания. След приключване на оценката България трябва да излъчи трима номинирани, които Министерският съвет одобрява и изпраща към европейските институции за окончателен избор.

На европейско ниво независим експертен панел разглежда кандидатурите и ги предлага на Съвета на ЕС. В началото на 2026 г. Комитетът по подбора ще проведе изслушванията на кандидатите, посочени от държавите, след което кандидатурите ще бъдат представени на Съвета. Той трябва да вземе решение за назначаването на един кандидат от България преди юли 2026 г. и да назначи европейския прокурор с мандат от шест години, без възможност за подновяване. Новият прокурор от България ще встъпи в длъжност след издаването на акта за назначаването му.

Настоящият европрокурор от България – Теодора Георгиева

Теодора Георгиева е първият български европейски прокурор, назначена в рамките на Европейската прокуратура (EPPO). Тя завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има дългогодишен опит като младши прокурор и прокурор в Софийска районна и Градска прокуратура, в отдела „Антикорупция“. По-късно става съдия в Административния съд – София-град.

Тя има и научна кариера: доктор по административно право и административен процес, с дисертация, защитена в Института за държавата и правото към БАН. Автор е и на книга за административните нарушения.

Изборът ѝ за европейски прокурор

През 2019 г. в България е обявена конкурсна процедура за европейски делегирани прокурори. Според данни, шестима кандидати се явяват, а Теодора Георгиева е сред тримата, които са избрани от националната комисия. След това номинациите са изпратени в Брюксел, където Комитет за подбор на EPPO провежда оценка. Накрая Съветът на ЕС взема решение и през юли 2020 г. Георгиева официално става български европейски прокурор.

Отстраняване и разследване

През март 2025 г. Европейската прокуратура (EPPO) стартира административно разследване срещу Георгиева за „възможно неправомерно поведение“, а на 27 март тя е временно отстранена от длъжност. Според официално съобщение EPPO прилага „най-силната мярка за защита на интегритета на разследването“. По-късно, през май 2025 г., Колегията на Европейската прокуратура взема решение да удължи отстраняването, за да бъде завършено административното разследване.

Това разследване е обвързано с „текущо разследване на EPPO“, т.е. проверката не е само формална, а идва във връзка с по-широк казус. Част от разследването се отнася до газохранилището „Чирен“ (ключов проект за България, с потенциални злоупотреби и корупция) – Георгиева твърди, че е направила отвод от конкретно разследване, защото се е почувствала застрашена. Конкретно тя обвинява депутата Делян Пеевски в натиск – според нея той е оказал влияние върху участниците в проекта и е пречил на EPPO да предприеме определени действия. Пеевски публично отрича обвиненията и заявява, че Георгиева „го набеждава“. Теодора Георгиева е личната поръчкова прокурорка на Кирил Петков. Ще я дам на Прокуратурата за набедяване и ще си понесе последствията за лъжите, заяви лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, цитиран от NOVA. EPPO потвърждава, че е била открита „вътрешна проверка за възможни връзки и натиск“, но не дава публично подробности за конкретните обвинения в този етап.

Освен административната проверка, EPPO е започнала и дисциплинарно производство срещу Георгиева. Според институцията това производство цели да изясни дали нейните действия нарушават етичните и професионални стандарти, изисквани от един европейски прокурор. Докато текат тези процедури, тя остава в статус на временно отстранена.

Видео запис с Петьо „Еврото“

Един от най-шокиращите елементи в скандала е публикуван видеозапис от ресторант „Осемте джуджета“, на който се твърди, че фигурират Петьо Петров, известен като Еврото, и жена, която не се вижда, но се твърди, че е Георгиева. Петьо Еврото а е бивш следовател, който има влияние в определени политически и бизнес среди. В публичните записи той и Георгиева обсъждат нейното бъдещо назначение като европейски прокурор. Според източници, Еврото е подкрепил кариерния ѝ път и е имал роля в лобиране за нея.

Съмнителната смърт на майка ѝ

На фона на всичко това при съмнителни обстоятелства на 15 февруари почина майката на Теодора Георгиева. Жената загина в пожар в плевенското село Беглеж. Повече от месец нямаше официални данни какво е причинило пожара и дали смъртта на възрастната жена е настъпила преди или в него. Затова и се появиха спекулации, че смъртта не е инцидент.

Едва на 1 април от Окръжната прокуратура в Плевен изпратиха прессъобщение, в което се казва, че „от извършените множество действия по разследването към момента не са установени данни и доказателства за това, че смъртта на 75-годишната жена е настъпила по насилствен начин“. Според прокуратурата състоянието на тялото при тази степен на изгаряне и овъгляване не позволява да се даде категорично заключение за причината за смъртта. Но не са установени травматични увреждания и се изключва травматична причина за смъртта. От събраните данни и изследвания прокуратурата допуска, че причината за смъртта може да е сърдечен арест.

Не е ясно защо, но прокуратурата в България не удовлетворява молбата на Теодора Георгиева за втора аутопсия на майка ѝ. Точно заради пожара главният европейски прокурор Лаура Кьовеши поиска Георгиева да бъде охранявана, докато е в България и такава охрана беше предоставена.

Какво е Европейската прокуратура (EPPO)

От 27-те държави, членки на ЕС 24 участват в EPPO. Централният офис в Люксембург събира Европейския главен прокурор и европейските прокурори - по един от всяка страна. На национално ниво работят европейски делегирани прокурори, които действат в рамките на националните системи, но с правомощия по разследване и преследване на престъпления, засегнати от интересите на бюджета на ЕС.

EPPO разследва и преследва престъпления, които ощетяват финансовите интереси на ЕС (напр. структурни фондове, злоупотреби с ДДС при трансгранични вериги, измами с фондове и корупция на ниво, свързано с еврофинансиране). Европейските делегирани прокурори могат да инициират разследвания, да искат съдебни действия и да работят съвместно с националните органи.

Първият и сегашен Европейски главен прокурор е Лаура Кодруца Кьовеши от Румъния. Нейният мандат изтича на 31 октомври 2026 г. (мандат 7 години, неподновяем). По повод края на мандата вече е публикувана и обявена процедура за избор на нейния наследник на европейско ниво.