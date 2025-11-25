Четирима младежи пострадаха при катастрофа край Монтана

Т рима младежи на по 18 години от Монтана и момиче на 14 години от Белоградчик пострадаха при пътен инцидент край Монтана късно в понеделник вечер, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При спускане по наклон по пътя край язовир „Огоста“ 18-годишен водач е загубил контрол над автомобила, преминал е в насрещната лента и се блъснал в железобетонна ограда.

След удара колата се е преобърнала по таван и се е плъзнала няколко метра.

Пътуващите в автомобила са получили различни наранявания. Единият 18-годишен младеж е с контузия на гръден кош, друг 18-годишен е с контузия на глава и гръден кош, водачът на автомобила е с контузия на коремна стена, а момичето - с комоцио.

Четиримата са настанени в хирургичното отделение на болницата в Монтана и са в стабилно състояние. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. На мястото на инцидента е извършен оглед, образувано е досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

При друг пътен инцидент вчера в Монтана момиче на 17 години е било блъснато, докато пресичало улица на пешеходна пътека в квартал „Младост“. В трети инцидент в региона влак е блъснал кола на прелез край село Боровци. Лекият автомобил е преминал на червен сигнал на светофарната уредба.

При катастрофа на главен път Е-79 край село Смоляновци в края на август тази година пострадаха двама младежи на 16 и 21 години, припомня БТА. Те бяха в критично състояние, но бяха оперирани по спешност и спасени в болницата в Монтана, след което с хеликоптер бяха транспортирани към болница в София.